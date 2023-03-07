Телепремьера «Раневской» состоится 13 марта

Сериал охватывает разные периоды жизни Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более, что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, затем вoйна … и всякий раз — нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.
«Если сегодняшнего зрителя спросить, кто является самой популярной и любимой актрисой XX века, то девять человек из десяти назовут имя Раневской. Чем объяснить, что актриса, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, стала символом Советского кинематографа? В чем загадка Раневской? В ее таланте, в природном обаянии, в уникальной индивидуальности и умении быть не похожей на других? Сериал «Раневская» – попытка отгадать тайну этой удивительной женщины», — уверен продюсер Star Media Андрей Тартаков.
Онлайн-премьера сериала состоялась в феврале в онлайн-кинотеатре KION.
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