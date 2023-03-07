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Телепремьера «Раневской» состоится 13 марта

7 марта
2023 год

Новости кино >>
7 марта 2023
Телепремьера биографического сериала «Раневская» состоится 13 марта на Первом канале. В роли Фаины РаневскойМариэтта Цигаль-Полищук, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера «Раневской» состоится 13 марта
фото: Пресс-служба Первого канала

Сериал охватывает разные периоды жизни Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более, что в ее жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый маломальский успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, затем вoйна … и всякий раз — нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.

Кастинг на роль Фаины Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры – ранее она сыграла Анну Ахматову в сериале «Крылья империи», а в «Таинственной страсти» Софку (Зою Богуславскую).

Телепремьера «Раневской» состоится 13 марта
фото: Пресс-служба Первого канала

Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко, Мириам Сехон и другие. Над сериалом работал режиссер Дмитрий ПетруньВоскресенский»). Производством сериала занималась компания Star Media.

«Если сегодняшнего зрителя спросить, кто является самой популярной и любимой актрисой XX века, то девять человек из десяти назовут имя Раневской. Чем объяснить, что актриса, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, стала символом Советского кинематографа? В чем загадка Раневской? В ее таланте, в природном обаянии, в уникальной индивидуальности и умении быть не похожей на других? Сериал «Раневская» – попытка отгадать тайну этой удивительной женщины», — уверен продюсер Star Media Андрей Тартаков.

Онлайн-премьера сериала состоялась в феврале в онлайн-кинотеатре KION.
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