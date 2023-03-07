Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия»

В сети появился трейлер скандинавской саги «Северная мафия
» режиссёра Мики Курвинена
.
Это история о борьбе за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении. После смерти матриарха семейства её мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается её последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало.
Главные роли в сериале исполнили Самули Эдельманн
, Микаэл Персбрандт
, Анна-Майя Туокко
, Ааке Каллиала
, Олави Уусивирта
, Рюне Темте
, Кайя Пакаринен
, Свен Нордин
и другие.
Премьера сериала «Северная Мафия
» состоится 13 марта в онлайн-кинотеатре Амедиатека.
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