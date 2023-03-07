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Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия»

7 марта
2023 год

Новости кино >>
7 марта 2023
В сети появился трейлер скандинавской саги «Северная мафия» режиссёра Мики Курвинена.


Это история о борьбе за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении. После смерти матриарха семейства её мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается её последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало.

Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия»

Главные роли в сериале исполнили Самули Эдельманн, Микаэл Персбрандт, Анна-Майя Туокко, Ааке Каллиала, Олави Уусивирта, Рюне Темте, Кайя Пакаринен, Свен Нордин и другие.

Премьера сериала «Северная Мафия» состоится 13 марта в онлайн-кинотеатре Амедиатека.
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Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия» фотографии
Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия» фотографии
Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия» фотографии
Семья делит наследство в трейлере финского сериала «Северная мафия» фотографии
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