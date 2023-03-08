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«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым стартует 23 марта

8 марта
2023 год

Новости кино >>
8 марта 2023

Первые серии драмеди Миши Маралеса «Колотушка» выйдут в онлайн-кинотеатре Premier 23 марта, сообщает пресс-служба платформы.

«Колотушка» с Андреем Пынзару и Юрием Насоновым стартует 23 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Это первый российский сериал, рассказывающий о культуре поп-ММА — смешанных единоборствах, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители. Тренировки актеров, а также съемки проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».

По сюжету Саня живет в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства. С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в боях без правил. Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата, и освоить новую профессию «Боец», которая поможет встать ему на ноги.

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В «Колотушке» заняты Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова и Беник Аракелян.

«"Колотушка" — это "братский" сериал, в нем есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде. Жизнь проверяет их на прочность, и только от них зависит, смогут ли они объединиться и преодолеть трудности вместе», — говорит исполнитель главной роли Андрей Пынзару.
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