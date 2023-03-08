Александра Куликова снимается в хоррор-сериале «Четвёртый»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки хоррор-сериала ТВ-3 «Четвёртый». Согласно пресс-службе телеканала, режиссером триллера выступает Станислав Булов, а одну из главных ролей исполняет известная петербургская актриса Александра Куликова.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Зрителей ожидает история необычной питерской многоэтажки, один из этажей в которой давно закрыт, так как там происходит что-то странное. Местные жители даже выдавили в лифте кнопку с цифрой 4. Однажды трое друзей-подростков решают «хайпануть» на опасной теме и распечатывают четвертый этаж, чтобы записать стрим. Они даже не понимают, к каким ужасным последствиям это приведет.
ТВ-3 активно развивает жанр российского хоррора, делая ставку на работу с молодыми кинематографистами. В частности, сериал «Четвёртый» вырос из пилотного выпуска-финалиста хоррор-акселератора, организованного каналом совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production. Акселератор дает возможность молодым режиссерам и сценаристам экранизировать свои идеи в формате пилотной серии с заявкой на продолжение, а затем и приступить к производству сезона. Начинающим кинематографистам акселератор предоставляет уникальные условия: экспертную оценку опытных продюсеров, финансовую поддержку производства со стороны ТВ-3 и продвижение среди зрителей готового фильма, премьера которого состоится на федеральном телеканале. Работы финалистов предыдущих акселераторов регулярно можно увидеть в эфире ТВ-3, а также в программах российских и международных кинофестивалей. Сам «Четвёртый» удостоился приза за лучшую режиссерскую работу на фестивале REALIST Web Series Weekend в 2022 году.
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