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Сериал «ЮЗЗЗ» продлен на второй сезон

8 марта
2023 год

Новости кино >>
8 марта 2023
Сериал «ЮЗЗЗ» продлен на второй сезон. Об этом сообщается в телеграм-канале онлайн-кинотеатра Premier.

Сериал «ЮЗЗЗ» продлен на второй сезон
фото: t.me

«Дым и Равиль остаются, а вот локация изменится: история переместится из Ростова-на-Дону. Режиссер также поменяется, но у руля остается продюсер Юрий Сапронов, который занимался первым сезоном», — говорится в сообщении.

Главным героем криминальной драмы является Равиль в исполнении Кузьмы Котрелёва – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Однажды он умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза, вымышленного района Ростова-на-Дону. На тусовке он встречает Элю (Маша Мацель) и западет на нее, но подступиться к девушке не дает ее дядя – местный воротила Кока. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на черном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди.

Читать рецензию «ЮЗЗЗ»: Не грози южному централу

В первом сезоне также снялись Антон Кузнецов, Гела Месхи, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Харитонов, Мария Машкова и рэпер Фарди Самедов. За режиссуру и сценарий отвечал Стас Иванов.
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