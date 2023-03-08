Сериал «ЮЗЗЗ
» продлен на второй сезон. Об этом сообщается
в телеграм-канале онлайн-кинотеатра Premier.
«Дым и Равиль остаются, а вот локация изменится: история переместится из Ростова-на-Дону. Режиссер также поменяется, но у руля остается продюсер Юрий Сапронов, который занимался первым сезоном», —
говорится в сообщении.
Главным героем криминальной драмы является Равиль в исполнении Кузьмы Котрелёва
– парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Однажды он умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза, вымышленного района Ростова-на-Дону. На тусовке он встречает Элю (Маша Мацель
) и западет на нее, но подступиться к девушке не дает ее дядя – местный воротила Кока. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на черном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди.
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«ЮЗЗЗ»: Не грози южному централу
В первом сезоне также снялись Антон Кузнецов
, Гела Месхи
, Дмитрий Чеботарёв
, Евгений Харитонов
, Мария Машкова
и рэпер Фарди Самедов. За режиссуру и сценарий отвечал Стас Иванов
.
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