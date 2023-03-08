Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» продолжится до 30 апреля

Всероссийский Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» продлен до 30 апреля по многочисленным просьбам зрителей и учреждений культуры и образования. Все показы бесплатны и пройдут в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, домах народного творчества, школах и университетах, уточняет пресс-служба смотра.
В настоящий момент к марафону уже присоединились Архангельская область, Иркутская область, Вологодская область, Камчатский край, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Тверская область, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подробно ознакомиться с программой киномарафона и направить заявку на участие в нем можно здесь.
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