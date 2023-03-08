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Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» продолжится до 30 апреля

8 марта
2023 год

Новости кино >>
8 марта 2023
Всероссийский Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» продлен до 30 апреля по многочисленным просьбам зрителей и учреждений культуры и образования. Все показы бесплатны и пройдут в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, домах народного творчества, школах и университетах, уточняет пресс-служба смотра.

Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» продолжится до 30 апреля
фото: пресс-служба фестиваля

Программа сформирована из фильмов, вызвавших наибольший зрительский интерес. Это картины о спорте, экологии, народах, сохранении традиционных семейных и культурных ценностей, поднимающие важные социальные вопросы или созданные для вдохновения зрителей, и при этом они все объединены темой Арктики. Среди участников — полнометражные фильмы «Белый ангел тундры» Александра Лукина, «Плакать нельзя» Натальи Назаровой и «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Макарова, неигровые ленты «Оторванные» Владимира Кривова, «Огонь» Анны Яновской, «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко и «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» Ольги Стефановой, короткометражки «Гильза» Динары Абдрашитовой, «Невесомость» Ивана Соснина, «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, «Не Иван, или Как приручить Богатыря» Дениса Шаблия, «Санки» Сухроба Кадирова, «Уличный поэт» Самгара Рахима, «Дети войны» Сардааны Барабановой и «На земле» Валентины Князьковой.

В настоящий момент к марафону уже присоединились Архангельская область, Иркутская область, Вологодская область, Камчатский край, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Тверская область, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Подробно ознакомиться с программой киномарафона и направить заявку на участие в нем можно здесь.
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персоны
Динара АбдрашитоваМаксим АрбугаевЕвгения АрбугаеваВладимир КривовАлександр Лукин (II)Валентин Макаров (IV)Наталья Назарова (II)Иван СоснинСветлана СтасенкоДенис ШаблийАнна Яновская
фильмы
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