Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер появятся в новой комедии Нэнси Мейерс

Скарлетт Йоханссон
, Оуэн Уилсон
, Майкл Фассбендер
и Пенелопа Крус
могут сыграть главные роли в новой романтической комедии Нэнси Мейерс
, уверяет Deadline
.
Мейерс весной 2022 года заключила сделку с потоковым сервисом Netflix на создание фильма, чей бюджет, поговаривают, составит более 100 млн долларов. Она поставит и спродюсирует картину по собственному сценарию. Для создательницы «Ловушки для родителей
» и «Отпуска по обмену
» это будет возвращение к режиссуре спустя восемь лет после выхода «Стажёра
» с Робертом Де Ниро
и Энн Хэтэуэй
.
Лента с рабочим названием Paris Paramount поведает историю первоклассного дуэта киношников, которые воссоединяются (неохотно) на съемочной площадке после того, как влюбились и разлюбили друг друга.
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