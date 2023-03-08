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Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер появятся в новой комедии Нэнси Мейерс

8 марта
2023 год

Новости кино >>
8 марта 2023
Скарлетт Йоханссон, Оуэн Уилсон, Майкл Фассбендер и Пенелопа Крус могут сыграть главные роли в новой романтической комедии Нэнси Мейерс, уверяет Deadline.

Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер появятся в новой комедии Нэнси Мейерс
фото: deadline.com

Мейерс весной 2022 года заключила сделку с потоковым сервисом Netflix на создание фильма, чей бюджет, поговаривают, составит более 100 млн долларов. Она поставит и спродюсирует картину по собственному сценарию. Для создательницы «Ловушки для родителей» и «Отпуска по обмену» это будет возвращение к режиссуре спустя восемь лет после выхода «Стажёра» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй.

Лента с рабочим названием Paris Paramount поведает историю первоклассного дуэта киношников, которые воссоединяются (неохотно) на съемочной площадке после того, как влюбились и разлюбили друг друга.
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