На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

Студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Охотник х Охотник
») поделилась первым трейлером фэнтезийного аниме «Провожающая в последний путь Фрирен
», анонсированного
в сентябре прошлого года. Премьера сериала ожидается этой осенью.
Главная геройская задача выполнена: десятилетняя война с Королем демонов окончена, враг повержен. Отряд победителей, состоящий из воинов Химмеля и Эйзена, эльфийки-волшебницы Фрирен и жреца Хэйтера возвращается к мирной жизни. Расставаясь, сослуживцы договариваются когда-нибудь обязательно встретиться. Спустя 50 лет Фрирен навещает состарившегося Химмеля, но тому уже осталось недолго. Проводив в последний путь соратника, она отправляется в путешествие, чтобы лучше узнать людей, понять, что же означает «жизнь» для простого смертного и исполнить последнее желание боевого товарища.
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«Рок-тихоня!» — предыдущий проект режиссера Кэйитиро Сайто
Постановкой проекта занимается Кэйитиро Сайто
(«Рок-тихоня!
», «Власть книжного червя
»), за сценарий отвечает Томохиро Судзуки
(«Ванпанчмен
», «Тигр и кролик
»), за персонажей — Рэйко Нагасава
(«Сонни Бой
», «Гостиница Окко
»), музыку пишет Эван Колл
(«Вайолет Эвергарден
», грядущий «Мой счастливый брак
»). Магическую эльфийку Фрирен озвучит Ацуми Танэдзаки
, известная по роли чудесной Ани Форджер из «Семьи шпиона
».
Одноименная манга, написанная Канэхито Ямадой
и проиллюстрированная Цукасой Абэ
, выходит с апреля 2020 года. В 2021-м она получила награду лучшей новинке на 25-й ежегодной премии имени Осаму Тэдзуки
, а также была номинирована в категории «Лучшая сёнэн-манга» на 45-й и 46-й церемонии вручения премии Kodansha Manga Award.
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