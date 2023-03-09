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На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

9 марта
2023 год

Новости кино >>
9 марта 2023
Студия MadhouseТетрадь смерти», «Охотник х Охотник») поделилась первым трейлером фэнтезийного аниме «Провожающая в последний путь Фрирен», анонсированного в сентябре прошлого года. Премьера сериала ожидается этой осенью.


Главная геройская задача выполнена: десятилетняя война с Королем демонов окончена, враг повержен. Отряд победителей, состоящий из воинов Химмеля и Эйзена, эльфийки-волшебницы Фрирен и жреца Хэйтера возвращается к мирной жизни. Расставаясь, сослуживцы договариваются когда-нибудь обязательно встретиться. Спустя 50 лет Фрирен навещает состарившегося Химмеля, но тому уже осталось недолго. Проводив в последний путь соратника, она отправляется в путешествие, чтобы лучше узнать людей, понять, что же означает «жизнь» для простого смертного и исполнить последнее желание боевого товарища.

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Постановкой проекта занимается Кэйитиро СайтоРок-тихоня!», «Власть книжного червя»), за сценарий отвечает Томохиро СудзукиВанпанчмен», «Тигр и кролик»), за персонажей — Рэйко НагасаваСонни Бой», «Гостиница Окко»), музыку пишет Эван КоллВайолет Эвергарден», грядущий «Мой счастливый брак»). Магическую эльфийку Фрирен озвучит Ацуми Танэдзаки, известная по роли чудесной Ани Форджер из «Семьи шпиона».

На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

Одноименная манга, написанная Канэхито Ямадой и проиллюстрированная Цукасой Абэ, выходит с апреля 2020 года. В 2021-м она получила награду лучшей новинке на 25-й ежегодной премии имени Осаму Тэдзуки, а также была номинирована в категории «Лучшая сёнэн-манга» на 45-й и 46-й церемонии вручения премии Kodansha Manga Award.
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На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» фотографии
На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» фотографии
На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» фотографии
На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» фотографии
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