Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пятый фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня

9 марта
2023 год

Новости кино >>
9 марта 2023
Пятый российский фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня в городе Иваново. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 15 мая, сообщает пресс-служба смотра.

Пятый фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня
фото: Пресс-служба фестиваля сериалов «Пилот»

В конкурсной программе фестиваля будут представлены первые серии новых проектов для онлайн-платформ и большие телевизионные премьеры. Хронометраж одного эпизода — более 24 минут. Помимо основного конкурса на фестивале сохранится программа Work in progress, где представляют несколько громких проектов, находящихся в производстве.

Профессиональное жюри ежегодно выберет лучших в следующих номинациях: «Лучший сценарий пилота», «Лучший актер/актриса», «Лучший режиссер», «Лучший пилот по мнению жюри» и «Лучший пилот по мнению зрителей». Нововведением этого года станет еще одна номинация — «Лучший продюсер». Кроме того, в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз — «Лучшему шоураннеру сериала».

Все показы фестиваля «Пилот» — открытые, гости и жители Иваново могут посмотреть конкурсную программу бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до фестиваля. Показы традиционно пройдут в кинотеатре Лодзь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Пилот

анонс

Скорбим

Тамара Соловьёва
7 марта ушла из жизни актриса Тамара Соловьёва.
Илья Народовой
7 марта ушёл из жизни актёр Илья Народовой.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Анастасия Карпенко
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Жюльет Бинош
Аркадиуш Детмер
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Бриттани Сноу
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен