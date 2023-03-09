Пятый фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня

Пятый российский фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня в городе Иваново. Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 15 мая, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля сериалов «Пилот»
В конкурсной программе фестиваля будут представлены первые серии новых проектов для онлайн-платформ и большие телевизионные премьеры. Хронометраж одного эпизода — более 24 минут. Помимо основного конкурса на фестивале сохранится программа Work in progress, где представляют несколько громких проектов, находящихся в производстве.
Профессиональное жюри ежегодно выберет лучших в следующих номинациях: «Лучший сценарий пилота», «Лучший актер/актриса», «Лучший режиссер», «Лучший пилот по мнению жюри» и «Лучший пилот по мнению зрителей». Нововведением этого года станет еще одна номинация — «Лучший продюсер». Кроме того, в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз — «Лучшему шоураннеру сериала».
Все показы фестиваля «Пилот» — открытые, гости и жители Иваново могут посмотреть конкурсную программу бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до фестиваля. Показы традиционно пройдут в кинотеатре Лодзь.
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