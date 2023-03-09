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Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»

9 марта
2023 год

Новости кино >>
9 марта 2023
Стартовали съемки молодежного сериала «Загадай любовь» по одноименному роману Аси Лавринович. Режиссером-постановщиком восьмисерийной мелодрамы выступает Ольга АкатьеваПредпоследняя инстанция», «Соври мне правду»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где состоится премьера проекта.

Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Загадай любовь» – это трогательная история о первой любви. О том, что счастье рядом, но мы не всегда может сразу его разглядеть. Герои – обычные старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее.

Главные роли исполнят студенты Московской театральной Школы Олега ТабаковаНелли Хапёрская и Олег Кочетов. В сериале примут участие звезды российского кино Татьяна Васильева, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Евгений Романцов, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Елена Панова, Ольга Хохлова, Ёла и Наталия Санько. А также молодые артисты Елизавета Ищенко, Никита Табунщик, Варвара Шаталова, Егор Кирячок, Милана Бру и многие другие. Проект снимается при поддержке издательского дома «ЭКСМО-АСТ».

Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Сейчас в кинематографе в отличие от литературы огромная нехватка добрых романтических историй любви для подростков и молодых людей. Эта экранизация именно такой милой и искренней книги очень важна для развития янг эдалт контента. Мы уделяем особое внимание этому направлению в формировании линейки наших оригинальных сериалов. Как показывает обратная связь от аудитории и наша аналитика – запрос у зрителя на такой контент есть. Молодая аудитория нуждается в историях на важные темы, рассказанных понятным ей языком», — отмечает Светлана Сонина, заместитель генерального продюсера Okko по детско-юношескому контенту.

Съемки пройдут в Москве и Подмосковье до конца апреля. Премьера в Okko запланирована на конец 2023 года.
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Ольга АкатьеваКристина БабушкинаМилана БруТатьяна ВасильеваСергей ЕпишевЕлизавета ИщенкоЕгор КирячокМаксим ЛагашкинМария Миронова (II)Елена ПановаЕвгений РоманцовЁла СанькоНаталия СанькоСветлана СонинаНикита ТабунщикНикита ТарасовНелли ХапёрскаяОльга ХохловаВарвара Шаталова
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Предпоследняя инстанцияСоври мне правду

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Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь» фотографии
Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь» фотографии
Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь» фотографии
Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь» фотографии
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