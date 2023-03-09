Стартовали съемки экранизации романа Аси Лавринович «Загадай любовь»

Стартовали съемки молодежного сериала «Загадай любовь» по одноименному роману Аси Лавринович. Режиссером-постановщиком восьмисерийной мелодрамы выступает Ольга Акатьева («Предпоследняя инстанция», «Соври мне правду»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где состоится премьера проекта.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Загадай любовь» – это трогательная история о первой любви. О том, что счастье рядом, но мы не всегда может сразу его разглядеть. Герои – обычные старшеклассники, которые влюбляются, страдают, ищут понимание и поддержку у взрослых, учатся выстраивать отношения и ценить настоящее.
«Сейчас в кинематографе в отличие от литературы огромная нехватка добрых романтических историй любви для подростков и молодых людей. Эта экранизация именно такой милой и искренней книги очень важна для развития янг эдалт контента. Мы уделяем особое внимание этому направлению в формировании линейки наших оригинальных сериалов. Как показывает обратная связь от аудитории и наша аналитика – запрос у зрителя на такой контент есть. Молодая аудитория нуждается в историях на важные темы, рассказанных понятным ей языком», — отмечает Светлана Сонина, заместитель генерального продюсера Okko по детско-юношескому контенту.
Съемки пройдут в Москве и Подмосковье до конца апреля. Премьера в Okko запланирована на конец 2023 года.
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