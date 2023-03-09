Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+»

анонс

Прием заявок на участие открыт до 15 мая

Пятый фестиваль сериалов «Пилот» пройдет с 15 по 18 июня

9 марта

На дорожку: первый трейлер фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»

Тысячелетняя жизнь и экзистенциальный кризис в новом аниме режиссера «Рок-тихони!»