Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+»

9 марта
2023 год

Новости кино >>
9 марта 2023
Второй фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+», который пройдет с 14 по 15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, объявляет состав жюри. Его председателем станет генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+»
фото: Пресс-служба фестиваля «ORIGINAL+»

Также имена победителей будут определять исполнительный директор и генеральный продюсер Института развития интернета Елена Лапина, продюсер и медиапредприниматель Нелли Яралова, актер Максим Лагашкин и главный редактор «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова.

«В программе «ORIGINAL+» девять проектов в разных жанрах: от масштабных исторических драм до комедий абсурда, которые скоро увидит широкая аудитория в крупнейших онлайн-кинотеатрах, а впоследствии на телеканалах. Не скрою, что с частью их них я знаком еще на стадии препродакшна и рад видеть, как смелые идеи превратилась в высокохудожественные произведения. Я испытываю гордость за российский рынок сериального производства, способный создавать сериалы такого уровня. Конкуренция высокая, и выбирать лучших будет очень сложно», — отметил Тимур Вайнштейн.

В состав жюри СМИ фестиваля вошли главный редактор портала Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL и продюсер Жан Просянов, старший редактор сайта «Кинопоиск» Ольга Белик, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Мария Истомина, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» и шеф-редактор журнала «Телепрограмма» Павел Садков и главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов. Председателем жюри СМИ выступит Егор Москвитин, кинокритик и программный директор фестиваля сериалов «Пилот».

Как стало известно ранее, в программу смотра вошли сериалы «Актрисы» Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, «Царская прививка» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским, «Американки», «В парке Чаир» с Любовью Константиновой, Антоном Хабаровым, Федором Федотовым, «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским, «Операция "Неман"», «Жить жизнь», «На дне» и«Дело о пропавшей деревне».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Плейлист волонтера», «Актрисы» и «Американки» покажут на фестивале «ORIGINAL+»
персоны
Тимур ВайнштейнМаксим ЛагашкинЕлена ЛапинаЖан ПросяновНелли Яралова
фильмы
Жить жизнь

фотографии >>
Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+» фотографии
Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Соловьёва
7 марта ушла из жизни актриса Тамара Соловьёва.
Илья Народовой
7 марта ушёл из жизни актёр Илья Народовой.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Анастасия Карпенко
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Жюльет Бинош
Аркадиуш Детмер
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Бриттани Сноу
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram