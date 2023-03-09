Тимур Вайнштейн стал председателем жюри фестиваля «ORIGINAL+»

Второй фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+», который пройдет с 14 по 15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, объявляет состав жюри. Его председателем станет генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
фото: Пресс-служба фестиваля «ORIGINAL+»
Также имена победителей будут определять исполнительный директор и генеральный продюсер Института развития интернета Елена Лапина, продюсер и медиапредприниматель Нелли Яралова, актер Максим Лагашкин и главный редактор «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова.
«В программе «ORIGINAL+» девять проектов в разных жанрах: от масштабных исторических драм до комедий абсурда, которые скоро увидит широкая аудитория в крупнейших онлайн-кинотеатрах, а впоследствии на телеканалах. Не скрою, что с частью их них я знаком еще на стадии препродакшна и рад видеть, как смелые идеи превратилась в высокохудожественные произведения. Я испытываю гордость за российский рынок сериального производства, способный создавать сериалы такого уровня. Конкуренция высокая, и выбирать лучших будет очень сложно», — отметил Тимур Вайнштейн.
В состав жюри СМИ фестиваля вошли главный редактор портала Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL и продюсер Жан Просянов, старший редактор сайта «Кинопоиск» Ольга Белик, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости» Мария Истомина, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» и шеф-редактор журнала «Телепрограмма» Павел Садков и главный редактор агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов. Председателем жюри СМИ выступит Егор Москвитин, кинокритик и программный директор фестиваля сериалов «Пилот».
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