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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир»

9 марта
2023 год

Новости кино >>
9 марта 2023

В сети появился трейлер драматического триллера «Прямой эфир» режиссёра Карена ОганесянаМолоко»).


Автоблогер #1 в России egor_car_go прилетает на Кавказ, чтобы в прямом эфире на очень клевой тачке спуститься с очень крутой вершины. В аэропорту его встречает интеллигентный очкарик среднего возраста Александр, которого Егор сначала принимает за одного из своих поклонников. Но безобидный Саня далеко не такой «кусок фуфломицина», как кажется блогеру, и у него свои «скелеты в шкафу». Это обнаружится, когда герои окажутся наедине с горной природой в знаменитом «Городе мертвых» Даргавсе. Здесь прямой эфир Егора выйдет из-под контроля и приобретет непредсказуемый характер поединка не на жизнь, а на смерть.

«Эта история родилась около одиннадцати лет назад, когда я был студентом четвертого курса ГИТИСа, — рассказал продюсер и автор идеи фильма Беник Аракелян. — Изначально у меня была идея снять фильм о человеке, который оказался один на один с природной стихией, рискуя потерять свою жизнь. К окончательной версии я пришел весной 2020 года, во время самоизоляции. Мы все сейчас живем в мире социальных сетей. В бесконечной погоне за «лайками», просмотрами и комментариями мы перестали слышать наших близких, друзей. Даже когда мы сидим с ними за одним столом, мы не расстаемся с телефоном. Мне хотелось показать человека, который живет в своем виртуальном мире. Было интересно посмотреть, как он себя поведет, попав в экстремальную ситуацию, оказавшись наедине с природой в реальной жизни».

Главные роли в картине сыграли Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Ангелина Стречина, Анастасия Тодореску, Ирина Воронова, Сослан Фидаров, Ульяна Пилипенко и другие.

Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир»

«Я бы не сказал, что мой персонаж в «Прямом эфире» мне близок, — признался исполнитель главной роли Павел Чернышев. — Мой герой наглый, безбашенный, распущенный, невоспитанный, чего нельзя сказать обо мне. Однако играть роль на сопротивление всегда круто! Егор живет только своими подписчиками, деньгами, машинами и больше ничем не интересуется. Я считаю, что уровень публичности актера и блогера сопоставим: у каждого своя аудитория, свой зритель. Но актер может расширять аудиторию своими новыми ролями, он разносторонен. А блогера смотрят за его интересы: если он изменит концепцию своего канала, то изменится и зритель, аудитория уйдет, если он сменит свой контент».

Природными декорациями в фильме служат живописные пейзажи Северной Осетии, в том числе окрестности Кармадонского ущелья, где в 2002 трагически погибла съемочная группа фильма Сергея Бодрова-младшего «Связной».

В российский прокат «Прямой эфир» выходит 6 апреля.
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Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир» фотографии
Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир» фотографии
Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир» фотографии
Кирилл Кяро и Павел Чернышев ведут стрим в Кавказских горах в трейлере фильма «Прямой эфир» фотографии
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