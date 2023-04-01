Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

FIFA? А может, лучше «Блю Лок»!? В этом году обещают выпустить мобильную видеоигру Blue Lock Blaze Battle, основанную на популярном аниме про «Синюю тюрьму» для футболистов. Портал Anime Corner провел опрос относительно самой ожидаемой премьеры весны, и ей оказался не фаворит в лице «Истребителя демонов», а «Ребенок идола» Аки Акасаки («Госпожа Кагуя: В любви, как на войне») и Мэнго Ёкояри. Готовьте свои суперсилы: официально анонсирован седьмой сезон «Моей геройской академии». Пока творческая группа трудится над продолжением, Осаку, Токио, Саппоро, Фукуоку и Нагою посетит тематическая выставка по мотивам арки «Паранормальная освободительная война», начало — в конце мая. Netflix не оставляет попыток раскрутить свой трехмерный «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»: до конца года в кинотеатры Японии должно заехать полнометражное аниме, состоящее из перемонтированого второго сезона.
Манга «Босоногий Гэн», рассказывающая о мальчике, пережившем американскую ядерную бомбардировку, долгое время использовалась в Хиросиме в качестве образовательного материала. Легендарное произведение Кэйдзи Накадзавы убрали из школьной программы из-за одной сцены, в которой отчаявшийся протагонист крадет рыбу: мол, чему может научить деток подобная история. Однако новость не осталась незамеченной: многие жители Хиросимы выразили неодобрение чрезмерно активным действиям со стороны министерства образования. В частности, 78-летний Хироси Сугибаяси, который так же, как и вымышленный Гэн, пережил ту страшную бомбардировку. Кана Одзава, написавшая «Синий термальный» (что-то сегодня много синего), взялась за новую мангу: лавстори «Как забыть любовь из второго класса старшей школы» пополнит книжные магазины Страны восходящего Солнца 25 апреля. Кстати: никогда не угадаете, какая страна импортирует самое большое количество манги — Франция! Любовь к японскому искусству зародилась на родине Пьера Ренуара в конце 1970-х, и с тех пор не думает идти на убыль: уже ведутся серьезные обсуждения, как манга и аниме влияют на французских художников, а президент Эмманюэль Макрон хвастается в твиттере совместными фотографиями с создателем «Акиры» Кацухиро Отомо. Ну и раз уж мы заехали во Францию: на Международном фестивале мультипликационных фильмов в Анси снова показывают аниме. В прошлом году гости оценили «Ину-о» Масааки Юасы, а в этом будут смотреть «Они: Легенды о боге грома» и «Человека-бензопилу» (к сожалению, не весь сезон, а только первый эпизод).
«Космос» следует за полнометражной дилогией «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» и охватывает сюжетную арку «Теневая галактика», в которой сейлор-старлайты объединяют силы с Усаги Цукино и ее командой против разрушительной Сейлор Галаксии, задумавшей захватить весь Млечный Путь. В трейлере показали звездных хранительниц планеты Кинмоку, принцессу Какю, Тиби-Тиби, а также кусочек решающей битвы между Сейлор Мун и ее непримиримой соперницей Галаксией.
ЧитатьО феномене Сейлор Мун
Ранобэ Тайго Мурасаки «Повелитель демонов 2099» получит экранизацию. Подробностей о проекте пока нет, но есть анимационный трейлер лайт-новеллы с иллюстрациями Куреты, вышедший в свет еще в 2021 году. Главных героев — Владыку демонов Вельтола и его подчиненную Солейдж — озвучили Сатоси Хино (пламенный Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов») и Мику Ито (угрюмая Мику Накано из «Пяти невест») соответственно.
Научно-фантастический нуар разворачивается на мрачных улицах Синдзюку — города будущего, где смешались магия и технологии, а расцвеченные неоном безмолвные небоскребы и фасад благополучия скрывают прогнившее нутро мегаполиса. Именно здесь, стараниями Солейдж, в 2099 году возродится легендарный Владыка Демонов Вельтол, который захватывал эти земли 500 лет назад.
Роман Тайго Мурасаки с иллюстрациями Куреты издается с 2021 года и номинирован на 33-ю ежегодную премию Fantasia Taisho. Также по «Повелителю демонов 2099» вышло две манги: первую нарисовал Кииро Акасиро в 2021-м, а вторая, от Кана Сакурая, появилась на прилавках в этом году.
Это драматическая история об изнанке гламурного мира шоу-бизнеса. Восходящая звезда поп-эстрады, 16-летняя Ай Хосино, узнав о незапланированной беременности, берет перерыв в выступлениях и обращается в медицинскую клинику доктора Горо Амамии. Сельский гинеколог обещает звездной пациентке тайное и безопасное ведение беременности, но накануне родов погибает при загадочных обстоятельствах, затем перерождаясь в теле новорожденного сына Ай — Аквамарина.
Ацуси Накадзима, выдворенный из сиротского приюта, приготовился влачить нищенское существование, но оказался в нужное время в нужном месте. На берегу реки он спасает от самоубийства Осаму Дадзая — члена «Вооруженного детективного агентства», в котором сыщики со сверхъестественными способностями выполняют секретные миссии и поддерживают порядок в Йокогаме. Присоединившись к организации, Ацуси открывает в себе способность перекидываться в белого тигра и совершенствует трансформацию.
В школу Фурин, печально известную рекордной концентрацией правонарушителей и всякого сброда, переводится старшеклассник Харука Сакура. Патлатый боец превыше всего ставит силу и крепкий кулак: в его планах — сразиться с сильнейшими представителями школьных группировок и занять лидерские позиции на новом месте.
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