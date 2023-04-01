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Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

1 апреля
2023 год

Новости кино >>
1 апреля 2023
FIFA? А может, лучше «Блю Лок»!? В этом году обещают выпустить мобильную видеоигру Blue Lock Blaze Battle, основанную на популярном аниме про «Синюю тюрьму» для футболистов. Портал Anime Corner провел опрос относительно самой ожидаемой премьеры весны, и ей оказался не фаворит в лице «Истребителя демонов», а «Ребенок идола» Аки АкасакиГоспожа Кагуя: В любви, как на войне») и Мэнго Ёкояри. Готовьте свои суперсилы: официально анонсирован седьмой сезон «Моей геройской академии». Пока творческая группа трудится над продолжением, Осаку, Токио, Саппоро, Фукуоку и Нагою посетит тематическая выставка по мотивам арки «Паранормальная освободительная война», начало — в конце мая. Netflix не оставляет попыток раскрутить свой трехмерный «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»: до конца года в кинотеатры Японии должно заехать полнометражное аниме, состоящее из перемонтированого второго сезона.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Манга «Босоногий Гэн», рассказывающая о мальчике, пережившем американскую ядерную бомбардировку, долгое время использовалась в Хиросиме в качестве образовательного материала. Легендарное произведение Кэйдзи Накадзавы убрали из школьной программы из-за одной сцены, в которой отчаявшийся протагонист крадет рыбу: мол, чему может научить деток подобная история. Однако новость не осталась незамеченной: многие жители Хиросимы выразили неодобрение чрезмерно активным действиям со стороны министерства образования. В частности, 78-летний Хироси Сугибаяси, который так же, как и вымышленный Гэн, пережил ту страшную бомбардировку. Кана Одзава, написавшая «Синий термальный» (что-то сегодня много синего), взялась за новую мангу: лавстори «Как забыть любовь из второго класса старшей школы» пополнит книжные магазины Страны восходящего Солнца 25 апреля. Кстати: никогда не угадаете, какая страна импортирует самое большое количество манги — Франция! Любовь к японскому искусству зародилась на родине Пьера Ренуара в конце 1970-х, и с тех пор не думает идти на убыль: уже ведутся серьезные обсуждения, как манга и аниме влияют на французских художников, а президент Эмманюэль Макрон хвастается в твиттере совместными фотографиями с создателем «Акиры» Кацухиро Отомо. Ну и раз уж мы заехали во Францию: на Международном фестивале мультипликационных фильмов в Анси снова показывают аниме. В прошлом году гости оценили «Ину-о» Масааки Юасы, а в этом будут смотреть «Они: Легенды о боге грома» и «Человека-бензопилу» (к сожалению, не весь сезон, а только первый эпизод).

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Хоримии» или главных анонсах супер-мероприятия AnimeJapan 2023), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Главные аниме этой весны
Нет конца вестям с минувшего AnimeJapan 2023. У двухсерийного махо-сёдзё «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» — свежий трейлер. Предыдущие ролики можно посмотреть тут и тут. Премьера первой части состоится 9 июня этого года, а второй — 30 июня.


«Космос» следует за полнометражной дилогией «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» и охватывает сюжетную арку «Теневая галактика», в которой сейлор-старлайты объединяют силы с Усаги Цукино и ее командой против разрушительной Сейлор Галаксии, задумавшей захватить весь Млечный Путь. В трейлере показали звездных хранительниц планеты Кинмоку, принцессу Какю, Тиби-Тиби, а также кусочек решающей битвы между Сейлор Мун и ее непримиримой соперницей Галаксией.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Марина Иноуэ, озвучившая лидера старлайтов Ко Сэйя, рассказала, что в июне также будет выпущен сборник музыкальных тем из фильмов, куда войдет трек Nagare-Boshi e вымышленной айдол-группы Three Lights. Производством дилогии занимается тандем Студий Toei AnimationКулак Полярной звезды», «Мононокэ») и DeenДзюндзи Ито: Маньяк», «Да благословят боги сей расчудесный мир!»).

Читать О феномене Сейлор Мун
Ранобэ Тайго Мурасаки «Повелитель демонов 2099» получит экранизацию. Подробностей о проекте пока нет, но есть анимационный трейлер лайт-новеллы с иллюстрациями Куреты, вышедший в свет еще в 2021 году. Главных героев — Владыку демонов Вельтола и его подчиненную Солейдж — озвучили Сатоси Хино (пламенный Кёдзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов») и Мику Ито (угрюмая Мику Накано из «Пяти невест») соответственно.


Научно-фантастический нуар разворачивается на мрачных улицах Синдзюку — города будущего, где смешались магия и технологии, а расцвеченные неоном безмолвные небоскребы и фасад благополучия скрывают прогнившее нутро мегаполиса. Именно здесь, стараниями Солейдж, в 2099 году возродится легендарный Владыка Демонов Вельтол, который захватывал эти земли 500 лет назад.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Роман Тайго Мурасаки с иллюстрациями Куреты издается с 2021 года и номинирован на 33-ю ежегодную премию Fantasia Taisho. Также по «Повелителю демонов 2099» вышло две манги: первую нарисовал Кииро Акасиро в 2021-м, а вторая, от Кана Сакурая, появилась на прилавках в этом году.

Читать «Киберпанк: Бегущие по краю» — еще одно аниме о безжалостном будущем
Премьера аниме-адаптации манги «Ребенок идола» состоится уже 12 апреля. Студия Doga KoboТада не может влюбиться», «Сон в замке демона») поделилась новым трейлером.


Это драматическая история об изнанке гламурного мира шоу-бизнеса. Восходящая звезда поп-эстрады, 16-летняя Ай Хосино, узнав о незапланированной беременности, берет перерыв в выступлениях и обращается в медицинскую клинику доктора Горо Амамии. Сельский гинеколог обещает звездной пациентке тайное и безопасное ведение беременности, но накануне родов погибает при загадочных обстоятельствах, затем перерождаясь в теле новорожденного сына Ай — Аквамарина.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Актерский состав пополнился новыми сэйю: Манака Ивами (Милли из «Семьи шпиона», Ринн Кропп из «Для тебя, Бессмертный») озвучит Аканэ Курокаву, а Руми Окубо (Исигуро из «Моб Психо 100», Тамако Араи из «Баракамона») — Мем-тё. Финальная музыкальная тема Mephisto прозвучит в исполнении Queen Bee.

Читать «Семерка идолов» — музыкальное аниме о восхождении к славе
Сразу по завершении четвертого сезона «Прозы бродячих псов» на официальном сайте появилась информация о продолжении, которое обещают в июле 2023-го. Уже и трейлер подоспел.


Ацуси Накадзима, выдворенный из сиротского приюта, приготовился влачить нищенское существование, но оказался в нужное время в нужном месте. На берегу реки он спасает от самоубийства Осаму Дадзая — члена «Вооруженного детективного агентства», в котором сыщики со сверхъестественными способностями выполняют секретные миссии и поддерживают порядок в Йокогаме. Присоединившись к организации, Ацуси открывает в себе способность перекидываться в белого тигра и совершенствует трансформацию.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

Анимацией сериала по-прежнему занимается студия BonesМемуары Ванитаса», «Бездомный бог»). Творческая группа под предводительством Такуя ИгарасиМастер муси») и актеры озвучивания предыдущих сезонов продолжат работать над новым проектом.

Читать «Её заветное желание» — трогательная мелодрама от Bones
Студия CloverWorks, известная по сериалам «Эта фарфоровая кукла влюбилась», «Хоримия» и «Обещанный Неверленд», анонсировала экранизацию остросюжетной манги Сатору Нии «Ветролом». Другие подробности сообщат чуть позже.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю

В школу Фурин, печально известную рекордной концентрацией правонарушителей и всякого сброда, переводится старшеклассник Харука Сакура. Патлатый боец превыше всего ставит силу и крепкий кулак: в его планах — сразиться с сильнейшими представителями школьных группировок и занять лидерские позиции на новом месте.

Читать «Цветущая банда Асуки» — аниме о школьниках-правонарушителях
Бонус: «Скотт Пилигрим против всех» возвращается на экраны. На этот раз — в форме аниме от Science SARUРуки прочь от кинокружка!», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»). Все (!) актеры уже подтвердили, что готовы вернуться к своим персонажам в качестве сэйю. Помимо картинки можно посмотреть на имена в видео-формате.

Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю
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Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю фотографии
Где Владыка демонов был 500 лет назад? Главные новости аниме за неделю фотографии
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