Клинт Иствуд готовится к съемкам своего последнего фильма

Оскароносный Клинт Иствуд, который в этом году отметит 93-летие, снимет фильм под названием «Присяжный №2» (Juror #2). Это будет 40-я режиссерская работа в его карьере и, вероятно, последняя, на что намекал сам постановщик. Об этом сообщает Discussing Film.
фото: К/ф "Мужские слезы"
Картина в жанре триллера расскажет о присяжном, который присутствует на процессе по делу об убийстве. Постепенно он понимает, что, возможно, стал причиной гибели жертвы. Так, герой сталкивается с дилеммой: манипулировать другими присяжными, чтобы спасти себя, или рассказать правду и сдаться.
Подробности о касте пока не сообщаются, но известно, режиссер рассматривает на главную роль молодую голливудскую звезду. Студия Warner Bros. займется производством проекта.
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