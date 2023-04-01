Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Клинт Иствуд готовится к съемкам своего последнего фильма

1 апреля
2023 год

Новости кино >>
1 апреля 2023
Оскароносный Клинт Иствуд, который в этом году отметит 93-летие, снимет фильм под названием «Присяжный №2» (Juror #2). Это будет 40-я режиссерская работа в его карьере и, вероятно, последняя, на что намекал сам постановщик. Об этом сообщает Discussing Film.

Клинт Иствуд готовится к съемкам своего последнего фильма
фото: К/ф "Мужские слезы"

Картина в жанре триллера расскажет о присяжном, который присутствует на процессе по делу об убийстве. Постепенно он понимает, что, возможно, стал причиной гибели жертвы. Так, герой сталкивается с дилеммой: манипулировать другими присяжными, чтобы спасти себя, или рассказать правду и сдаться.

Подробности о касте пока не сообщаются, но известно, режиссер рассматривает на главную роль молодую голливудскую звезду. Студия Warner Bros. займется производством проекта.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Клинт Иствуд

анонс

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Надежда Горелова
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Пётр Зайченко
София Стеценко
Ита Эвер
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Мэтт Лантер
Эли МакГроу
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
Лон Чейни
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Взломщик
триллер
США, 2023
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен