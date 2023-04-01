Завершились съемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

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Спутник телезрителя «Пионеры-герои»: Ленин будет жить 1 апреля, 22:00, ОТР

Новости кино Закончились съемки новых «Папиных дочек» Премьера сериала состоится уже осенью в эфире телеканала СТС и на платформе Start

Обзор сериалов «Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой Новый российский сериал о театральном и киношном закулисье – режиссера Федора Бондарчука и продюсера Валерия Тодоровского

Спутник телезрителя «Астерикс и Обеликс в Британии»: Галлы под зельем в 3D В ночь с 29 на 30 марта, 01:25, Cinema

Новости кино «Вызов» Клима Шипенко выпустят в формате «КосМАКС» Его особенности — максимально четкое и насыщенное изображение и глубокий и детализированный звук