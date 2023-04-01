Завершились съемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
завершил съемки своего нового фильма-долгостроя «Мегалополис
». Главную роль в картине исполнил Адам Драйвер
, сообщает IndieWire
.
Впервые о проекте, сценарий которого написал сам постановщик, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, решивший построить в Нью-Йорке утопию, вступает в противостояние с мэром города. Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях и противоречивой любви.
В кадре компанию Драйверу составили Шайа ЛаБаф
, Дастин Хоффман
, Форест Уитакер
, Натали Эммануэль
, Джон Войт
, Лоренс Фишбёрн
и сестра режиссера Талия Шайр
. Бюджет «Мегалополиса» оценивают в 100 млн долларов.
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