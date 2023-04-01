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Завершились съемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

1 апреля
2023 год

Новости кино >>
1 апреля 2023
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма-долгостроя «Мегалополис». Главную роль в картине исполнил Адам Драйвер, сообщает IndieWire.

Завершились съемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Впервые о проекте, сценарий которого написал сам постановщик, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, решивший построить в Нью-Йорке утопию, вступает в противостояние с мэром города. Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях и противоречивой любви.

В кадре компанию Драйверу составили Шайа ЛаБаф, Дастин Хоффман, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн и сестра режиссера Талия Шайр. Бюджет «Мегалополиса» оценивают в 100 млн долларов.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   1.04.2023 - 18:00
Столько времени и денег.Фильм должен быть вылизанным, и никак по-другому. Актеры, хорошие, сюжет рабочий, что еще надо. читать далее>>
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