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Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь»

10 апреля
2023 год

Новости кино >>
10 апреля 2023
Евгения Лоза и Павел Харланчук исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Александры Бутько «Еще одна жизнь». Премьера мини-сериала, чьи съемки недавно подошли к концу, состоится на «Dомашнем», уточняет пресс-служба канала.

Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Лоза предстанет в образе Анны Сухановой, живущей в счастливом гражданском браке с бизнесменом Игорем и работающей в его компании главным бухгалтером. Настоящим ударом для нее становится инфаркт любимого и его внезапная смерть. Вскоре после похорон к безутешной вдове приходит официальная жена Игоря и требует вернуть все имущество, ведь никаких прав у Анны нет – у Игоря «все руки не доходили» до развода. И вот теперь ее выставили из квартиры вместе с дочерью, да еще и уволили с работы «с волчьим билетом», обвинив в подлоге. И все бы ничего, но у дочки Даши случилась травма позвоночника, и теперь им нужны деньги на лечение и реабилитацию.

«Анна – сильная и напористая женщина, но при этом нежная и ранимая. Ей пришлось столкнуться со страшными обстоятельствами, но она все равно нашла в себе силы жить дальше и найти свой путь», — рассказала о своей героине Евгения Лоза.

Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В сериале также сыграли Карина Балашова, Ирина Баринова, Андрей Иванов и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Игорь Буряк и художник-постановщик Наталья Чабаненко.

По словам Павла Харланчука, с его героем у него «много общего, как и со всеми персонажами, которых я играю. Он хочет помогать людям, потому что таким образом — помогает себе. Максим пережил много трудностей, поэтому единственное, чего он хочет – это быть любимым и свободным внутренне».
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Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь» фотографии
Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь» фотографии
Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь» фотографии
Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь» фотографии
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