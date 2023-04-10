Евгения Лоза и Павел Харланчук проживут «Еще одну жизнь»

Лоза предстанет в образе Анны Сухановой, живущей в счастливом гражданском браке с бизнесменом Игорем и работающей в его компании главным бухгалтером. Настоящим ударом для нее становится инфаркт любимого и его внезапная смерть. Вскоре после похорон к безутешной вдове приходит официальная жена Игоря и требует вернуть все имущество, ведь никаких прав у Анны нет – у Игоря «все руки не доходили» до развода. И вот теперь ее выставили из квартиры вместе с дочерью, да еще и уволили с работы «с волчьим билетом», обвинив в подлоге. И все бы ничего, но у дочки Даши случилась травма позвоночника, и теперь им нужны деньги на лечение и реабилитацию.
«Анна – сильная и напористая женщина, но при этом нежная и ранимая. Ей пришлось столкнуться со страшными обстоятельствами, но она все равно нашла в себе силы жить дальше и найти свой путь», — рассказала о своей героине Евгения Лоза.
По словам Павла Харланчука, с его героем у него «много общего, как и со всеми персонажами, которых я играю. Он хочет помогать людям, потому что таким образом — помогает себе. Максим пережил много трудностей, поэтому единственное, чего он хочет – это быть любимым и свободным внутренне».
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