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«ТВ Центр» покажет детективы с Полиной Долиндо, Надеждой Игошиной и Екатериной Олькиной

10 апреля
2023 год

Новости кино >>
10 апреля 2023
На ТВЦ состоится премьера новых сезонов «Таежного детектива», а также новых сериалов «Сыщицы» и «Игра в убийство», сообщает пресс-служба телеканала.

«Таежный детектив»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Откроет неделю «Таежный детектив» — 11 и 12 апреля будут показаны сезоны «Охота на мамонта» и «Живая вода». Следователя Татьяну в исполнении Полины Долиндо ждет непростой период после гибели ее возлюбленного Алексея Ярцева. «У нее происходит переоценка ценностей. Трагически погибает Ярцев, в которого Татьяна позволила себе влюбиться. И это отсылает ее к смерти отца. Это тот момент в жизни, когда понимаешь, что старые травмы нужно решить прямо сейчас, глядя страху в глаза. Моя героиня переживает разные этапы, уходит с головой в работу, старается быть честной с собой. И, даже позволяет себе не забывать, что она женщина», — говорит актриса.

На сердце Татьяны быстро находятся претенденты — подполковник МВД Александр Крылатов (Антон Эльдаров), прибывающий в таежный городок расследовать гибель Ярцева, влюбляется в нее. Тем временем в тайге снова происходят странные вещи — погибают ученые, изучавшие пещеру с рисунками времен палеолита, а позже находят убитой местную целительницу Варвару.

«Сыщицы»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В «Сыщицах», чья премьера пройдет 14 апреля, зрителей ждут две героини в исполнении Марии Дмитриевой и Надежды Игошиной. Напарницам предстоит вместе ловить преступников, несмотря на то, что они разные. Капитан убойного отдела Алла Баринова похожа на кошку: красивая, быстрая, опасная, любит поиграть с жертвой перед тем, как съесть, а научный работник Женя Алехина похожа на серую мышь: невзрачная, тихая, шуршит бумажками, пишет диссертацию по психологии убийств.

«Отношения между нашими персонажами — это всегда накал страстей, натянутая струна, — признается Надежда Игошина. – Каждая отстаивает свое и хочет быть первой, думает, что она права больше. Но в какой-то момент это негласное соперничество отошло на второй план. Пришло понимание, что только в командной работе получится раскрыть то или иное убийство и понять, почему оно произошло. Что касается моей героини Жени – она танатопсихолог, и ее подход к расследованию убийств очень обширный и неординарный. Женя, будучи психологом, входит в доверие других людей, выясняет, что произошло на самом деле. Она будто надевает на себя разные маски и предстает каждый раз в новой роли, перевоплощается. Однако, не смотря на это, в душе она глубоко одинокий человек – она потеряла двоих мужей, а дома ее ждут два маленьких ребенка».

«Игра в убийство»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Завершится детективная неделя 15 апреля «Игрой в убийство» Сергея Борчукова. Главная героиня – психотерапевт Маша Васильева в исполнении Екатерины Олькиной. По словам актрисы, «у Маши есть собственная авторская методика расстановок, которую она использует в работе — она разбирает ситуации с помощью кукол, где у каждой — своя собственная роль».

Уникальные способности Маши помогают ей не только в психотерапевтической работе, но и в расследованиях. Когда в кругу пациентов Маши происходит убийство, именно она, при помощи своего метода, вычисляет убийцу. Однако на этом череда убийств не заканчивается — один за другим гибнут клиенты психологического центра, где она работает. Пока полиция ведет расследование, Маша пытается разобраться в происходящем с помощью своего метода. Роль начальника психологического центра Ивана Самсонова сыграл Ян Цапник. Его герой ценит Машу как профессионала – она успешно лечит клиентов, а те стремятся попасть на прием именно к ней. При этом он всеми силами пытается спасти свое детище от разорения, иногда принимая неверные решения.
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Сергей БорчуковМария ДмитриеваПолина ДолиндоНадежда ИгошинаЕкатерина ОлькинаЯн ЦапникАнтон Эльдаров
фильмы
Игра в убийствоСыщицыСыщицы. Нож в спинуТаёжный детективТаёжный детектив. Живая водаТаёжный детектив. Охота на мамонта

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«Таежный детектив»
«Таежный детектив»
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