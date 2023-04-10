На платформе Простор стартовал конкурс сценариев веб-сериалов

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«Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Дмитрием Исаевым, Анной Роскошной и Мариной Митрофановой

В линейке премьер — «Пока все дома», «Родные и близкие», «Бывшие любимые», «Любовь во всём виновата» и «Нам не жить друг без друга»