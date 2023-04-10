На платформе Простор стартовал конкурс сценариев веб-сериалов

Креативная платформа Простор от VK объявила о начале отборочной программы для своего нового направления – создания веб-сериалов. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, участникам представится шанс снять пилотную серию собственного веб-сериала в коллаборации с признанными экспертами индустрии.
Для участия в конкурсе необходимо подать сценарий пилотной серии и синопсис сезона (не более 8 серий, хронометраж каждой – до 15 минут). Приглашаются режиссеры или команды режиссеров со сценаристами / продюсерами (сценаристы без команды тоже могут подавать заявки, но приоритетно участие режиссеров). Наличие портфолио будет дополнительным преимуществом. Подать заявку можно до 30 апреля в сообществе «Веб-сериалы» через чат-бота.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
Участников ждет насыщенная бесплатная Образовательная программа. Все желающие смогут пройти открытый онлайн-интенсив по созданию веб-сериалов и попасть на обучение в онлайн-мастерские. Авторы лучших работ, отобранных по итогам конкурса, будут готовить свои проекты вместе с кураторами мастерских к финальному питчингу. Среди лекторов Образовательной программы и кураторов мастерских – шоураннер и креативный продюсер Пётр Внуков, продюсер и креативный директор департамента собственного производства кино и сериалов онлайн-кинотеатра Иви Илья Бурец, сценарист Андрей Золотарев и режиссеры Евгений Сангаджиев и Егор Чичканов.
Интенсив пройдет в мае и будет состоять из вводных лекций об истории и специфике направления, эволюции формата и наиболее успешных кейсах. Во время курса подробно расскажут о том, как грамотно упаковать и продать идею, а также о процессе подготовки к съемкам утвержденного проекта. В июне стартует работа пяти мастерских. Каждую возглавят кураторы, которые поделятся своим опытом и проведут студентов от этапа подачи заявки до питчинга. Лекции будут в открытом доступе для всех. Тогда же начнется индивидуальная подготовка к защите проектов финалистов, а через месяц они будут представлены питчинговой комиссии, которая выберет пять победителей. Авторы этих проектов получат финансирование производства и кураторское сопровождение съемок пилота.
обсуждение >>