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На платформе Простор стартовал конкурс сценариев веб-сериалов

10 апреля
2023 год

Новости кино >>
10 апреля 2023

Креативная платформа Простор от VK объявила о начале отборочной программы для своего нового направления – создания веб-сериалов. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, участникам представится шанс снять пилотную серию собственного веб-сериала в коллаборации с признанными экспертами индустрии.

Для участия в конкурсе необходимо подать сценарий пилотной серии и синопсис сезона (не более 8 серий, хронометраж каждой – до 15 минут). Приглашаются режиссеры или команды режиссеров со сценаристами / продюсерами (сценаристы без команды тоже могут подавать заявки, но приоритетно участие режиссеров). Наличие портфолио будет дополнительным преимуществом. Подать заявку можно до 30 апреля в сообществе «Веб-сериалы» через чат-бота.

На платформе Простор стартовал конкурс сценариев веб-сериалов
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Участников ждет насыщенная бесплатная Образовательная программа. Все желающие смогут пройти открытый онлайн-интенсив по созданию веб-сериалов и попасть на обучение в онлайн-мастерские. Авторы лучших работ, отобранных по итогам конкурса, будут готовить свои проекты вместе с кураторами мастерских к финальному питчингу. Среди лекторов Образовательной программы и кураторов мастерских – шоураннер и креативный продюсер Пётр Внуков, продюсер и креативный директор департамента собственного производства кино и сериалов онлайн-кинотеатра Иви Илья Бурец, сценарист Андрей Золотарев и режиссеры Евгений Сангаджиев и Егор Чичканов.

Интенсив пройдет в мае и будет состоять из вводных лекций об истории и специфике направления, эволюции формата и наиболее успешных кейсах. Во время курса подробно расскажут о том, как грамотно упаковать и продать идею, а также о процессе подготовки к съемкам утвержденного проекта. В июне стартует работа пяти мастерских. Каждую возглавят кураторы, которые поделятся своим опытом и проведут студентов от этапа подачи заявки до питчинга. Лекции будут в открытом доступе для всех. Тогда же начнется индивидуальная подготовка к защите проектов финалистов, а через месяц они будут представлены питчинговой комиссии, которая выберет пять победителей. Авторы этих проектов получат финансирование производства и кураторское сопровождение съемок пилота.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   10.04.2023 - 14:28
Это все, конечно, неплохо, но все-таки людям еще довольно долго будут интересны просто сериалы, а не веб-сериалы. Последние пока что остаются в тени и для меньшинства читать далее>>
Всего сообщений: 1
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