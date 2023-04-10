Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем»

10 апреля
2023 год

Новости кино >>
10 апреля 2023

На «Dомашнем» 15 апреля в 19:00 состоится премьера нового турецкого сериала «Истерзанная». Главные роли исполнили Ирем Хельваджиоглу, Улаш Туна Астепе и Мехмет Али Нуроглу, уточняет пресс-служба телеканала.

Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в юности отец Нефес выдал ее за богатого и властного мужчину, получив за дочь деньги. Восемь лет девушка регулярно подвергалась насилию со стороны мужа Ведата, и единственной причиной жить для нее стал маленький сын. Неоднократные попытки сбежать ни к чему не привели – каждый раз муж находил и возвращал ее обратно. На одном из ужинов героиня знакомится с новым компаньоном супруга – Тахиром, который замечает на ее руках следы побоев и видит страх в глазах мальчика. Не в силах больше терпеть унижения мужа-тирана, Нефес забирает с собой ребенка и решается на очередной побег, спрятавшись в машине Тахира. Обнаружив измученную женщину, Тахир дает ей слово, что сделает все, чтобы защитить их, даже если придется рисковать собственной жизнью.

Компанию вышеназванным актерам составили Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар, Хильми Озчелик, Налан Куручим, Фуркан Аксой и другие.

Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Истерзанная» очень популярна не только в Турции, где показала высокие рейтинги и на сегодняшний день является одним из самых продаваемых турецких проектов, но и во многих странах мира. Зрителей цепляет жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это больная тема для женщин всего мира: никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими женами и сколько приходится женщинам терпеть и мириться с безнаказанностью мужей.

В рамках специального проекта «Dомашний» совместно с «ИНГО. Кризисный центр для женщин» создал сообщество «Дневник Нефес», где публикует необходимые материалы для женщин, столкнувшихся с подобными проблемами. Подписавшись на сообщество и вступив в диалог с чат-ботом, можно получить подробные инструкции, как действовать в зависимости от конкретных ситуаций, а также контакты горячей линии, юриста и психолога. Партнером проекта также выступил российский косметический бренд levrana.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Dомашний» покажет «Сказочные мелодрамы» с Дмитрием Исаевым, Анной Роскошной и Мариной Митрофановой
«Dомашний» покажет детективную мелодраму «Катя и Блэк» с Юлией Мельниковой и Дмитрием Ратомским
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Улаш Туна АстепеОикю ГюрманСинан ТузджуИрем Хельваджиоглу
фильмы
Истерзанная

фотографии >>
Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем» фотографии
Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем» фотографии
Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем» фотографии
Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Вадим Волков
9 апреля ушёл из жизни актёр Вадим Волков.
Елена Шульман
9 апреля погибла в ДТП актриса Елена Шульман.
Ирана Тагизаде
9 апреля ушла из жизни театральный режиссёр Ирана Тагизаде.
Витас Эйзенах
8 апреля ушёл из жизни актёр Витас Эйзенах.
Мурад Раджабов
8 апреля ушёл из жизни актёр Мурад Раджабов.
Александр Алексеев-Негреба
7 апреля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев-Негреба.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Александр Булатов
Даниил Вахрушев
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Игорь Неведров
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Гийом Кане
Райан Мерриман
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
Очень большая любовь
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?