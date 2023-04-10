Ирем Хельваджиоглу обретет шанс на спасение в «Истерзанной» на «Dомашнем»

По сюжету в юности отец Нефес выдал ее за богатого и властного мужчину, получив за дочь деньги. Восемь лет девушка регулярно подвергалась насилию со стороны мужа Ведата, и единственной причиной жить для нее стал маленький сын. Неоднократные попытки сбежать ни к чему не привели – каждый раз муж находил и возвращал ее обратно. На одном из ужинов героиня знакомится с новым компаньоном супруга – Тахиром, который замечает на ее руках следы побоев и видит страх в глазах мальчика. Не в силах больше терпеть унижения мужа-тирана, Нефес забирает с собой ребенка и решается на очередной побег, спрятавшись в машине Тахира. Обнаружив измученную женщину, Тахир дает ей слово, что сделает все, чтобы защитить их, даже если придется рисковать собственной жизнью.
Компанию вышеназванным актерам составили Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар, Хильми Озчелик, Налан Куручим, Фуркан Аксой и другие.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Истерзанная» очень популярна не только в Турции, где показала высокие рейтинги и на сегодняшний день является одним из самых продаваемых турецких проектов, но и во многих странах мира. Зрителей цепляет жизненный сценарий и поднятая глубокая социальная проблема домашнего насилия, ведь это больная тема для женщин всего мира: никто не знает, что происходит за стенами дома, как мужья обращаются со своими женами и сколько приходится женщинам терпеть и мириться с безнаказанностью мужей.
В рамках специального проекта «Dомашний» совместно с «ИНГО. Кризисный центр для женщин» создал сообщество «Дневник Нефес», где публикует необходимые материалы для женщин, столкнувшихся с подобными проблемами. Подписавшись на сообщество и вступив в диалог с чат-ботом, можно получить подробные инструкции, как действовать в зависимости от конкретных ситуаций, а также контакты горячей линии, юриста и психолога. Партнером проекта также выступил российский косметический бренд levrana.
обсуждение >>