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«Айта» Степана Бурнашёва стала самым кассовым фильмом Якутии

10 апреля
2023 год

Новости кино >>
10 апреля 2023
«Айта» Степана Бурнашёва за первые 11 дней проката собрала, согласно данным ЕАИС, 18,1 миллионов рублей и побила рекорды предыдущих якутских фильмов по общим прокатным сборам, тем самым став самой кассовой кинокартиной Якутии.

«Айта» Степана Бурнашёва стала самым кассовым фильмом Якутии

Работа Бурнашёва, в частности, опередила таких лидеров. как комедии «Агент Мамбо» (собрала 16,6 млн руб. за все время проката), «Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"» (14,7 млн руб.) и фестивальный хит «Пугало» (11,6 млн руб.). На данный момент сборы ленты уже составляют 19,3 миллионов рублей.

«Уже когда случились рекорды по сборам за первый уик-энд, аналитики предвещали, что мы побьем и общие цифры по сборам в Якутии, но мы не ожидали, что это случится так быстро. В будние дни был небывалый рост сборов, что тоже рекорд для якутского кино. И с этим приходит понимание, что зритель готов смотреть и поддерживать рублем не только комедии, а и более серьезные жанровые картины. Мы продолжаем получать очень много комментариев о том, что фильм затрагивает самые наболевшие проблемы современного общества. Для нас самая большая победа – признание и любовь зрителя. И эти рекорды очень вдохновляют», – отметил Степан Бурнашёв.

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Результаты сборов «Айты» продолжают опережать самые смелые ожидания: падение цифр по сборам во время второго уик-энда относительно первого минимальное (всего 23%). Это один из лучших показателей среди всех релизов. При этом уровень средней наработки в течение уик-энда не привычно упал, а наоборот – повысился относительно первой прокатной недели с 11818 до 13131 рублей, что является самым высоким показателем среди других картин. Это говорит о резко выросшем индексе сарафанного радио: теперь на фильм приходят в том числе благодаря рекомендациям друзей, родственников и лидеров мнений.

По словам директора кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяны Долженко, «фильм "Айта" – это успех не только якутского кино в российском прокате, это успех авторского независимого кинематографа. Прокат фильма показал, что и в наши времена оно способно привлечь широкого зрителя, который готов смотреть серьезные фильмы на большом экране. Кроме того, сложно переоценить важность выпуска "Айты" именно сейчас, в момент предельного обострения межнациональной и межчеловеческой розни».
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   10.04.2023 - 18:17
ой, ну в целом ожидалось, что фильм будет очень успешным. Уже даже по трейлеру было видно, что цепляет. Так что можно только поздравить и пожелать больше хороших фильмов в кино! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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