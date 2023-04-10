«Айта» Степана Бурнашёва стала самым кассовым фильмом Якутии

«Айта
» Степана Бурнашёва
за первые 11 дней проката собрала, согласно данным
ЕАИС, 18,1 миллионов рублей и побила рекорды предыдущих якутских фильмов по общим прокатным сборам, тем самым став самой кассовой кинокартиной Якутии.
Работа Бурнашёва, в частности, опередила таких лидеров. как комедии «Агент Мамбо
» (собрала 16,6 млн руб. за все время проката), «Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"
» (14,7 млн руб.) и фестивальный хит «Пугало
» (11,6 млн руб.). На данный момент сборы ленты уже составляют 19,3 миллионов рублей.
«Уже когда случились рекорды по сборам за первый уик-энд, аналитики предвещали, что мы побьем и общие цифры по сборам в Якутии, но мы не ожидали, что это случится так быстро. В будние дни был небывалый рост сборов, что тоже рекорд для якутского кино. И с этим приходит понимание, что зритель готов смотреть и поддерживать рублем не только комедии, а и более серьезные жанровые картины. Мы продолжаем получать очень много комментариев о том, что фильм затрагивает самые наболевшие проблемы современного общества. Для нас самая большая победа – признание и любовь зрителя. И эти рекорды очень вдохновляют», –
отметил Степан Бурнашёв.
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Результаты сборов «Айты» продолжают опережать самые смелые ожидания: падение цифр по сборам во время второго уик-энда относительно первого минимальное (всего 23%). Это один из лучших показателей среди всех релизов. При этом уровень средней наработки в течение уик-энда не привычно упал, а наоборот – повысился относительно первой прокатной недели с 11818 до 13131 рублей, что является самым высоким показателем среди других картин. Это говорит о резко выросшем индексе сарафанного радио: теперь на фильм приходят в том числе благодаря рекомендациям друзей, родственников и лидеров мнений.
По словам директора кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяны Долженко, «фильм "Айта" – это успех не только якутского кино в российском прокате, это успех авторского независимого кинематографа. Прокат фильма показал, что и в наши времена оно способно привлечь широкого зрителя, который готов смотреть серьезные фильмы на большом экране. Кроме того, сложно переоценить важность выпуска "Айты" именно сейчас, в момент предельного обострения межнациональной и межчеловеческой розни».
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