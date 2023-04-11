Анна Мельникова и Владимир Ковтун найдут «Дорогу к счастью»

По сюжету Аня Калинина (Мельникова) с детства мечтает стать врачом. А пока готовится к поступлению в институт и подрабатывает на почте, чтобы хоть немного помочь воспитавшей ее бабушке. В Аню давно и безнадежно влюблен Коля (Касьяненко), сын местного бизнесмена Матвея Волкова и его супруги Людмилы. Но однажды в гости к соседу девушки приезжает курсант Академии МЧС Артем (Ковтун), и Аня впервые влюбляется по-настоящему. Несколько дней пролетают, как один миг, молодые люди расстаются, чтобы через месяц воссоединиться и быть вместе навсегда. Но череда трагических событий нарушает их планы.
Работа над многосерийным фильмом растянулась на два года, в том числе и из-за того, чтобы показать все времена года: весну с цветущей сиренью, лето с трепещущим от зноя воздухом, пестрые краски золотой осени и снежную зиму. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях: в поселках Усть-Ижора и Вьюн, а также в Церкви Святой Марии Магдалины в городе Павловск.
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