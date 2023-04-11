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Анна Мельникова и Владимир Ковтун найдут «Дорогу к счастью»

11 апреля
2023 год

Новости кино >>
11 апреля 2023
Премьера многосерийной драмы «Дорога к счастью» состоится 19 апреля на телеканале «Россия». Главные роли в картине исполнили Анна Мельникова, Никита Касьяненко и Владимир Ковтун, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Мельникова и Владимир Ковтун найдут «Дорогу к счастью»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Аня Калинина (Мельникова) с детства мечтает стать врачом. А пока готовится к поступлению в институт и подрабатывает на почте, чтобы хоть немного помочь воспитавшей ее бабушке. В Аню давно и безнадежно влюблен Коля (Касьяненко), сын местного бизнесмена Матвея Волкова и его супруги Людмилы. Но однажды в гости к соседу девушки приезжает курсант Академии МЧС Артем (Ковтун), и Аня впервые влюбляется по-настоящему. Несколько дней пролетают, как один миг, молодые люди расстаются, чтобы через месяц воссоединиться и быть вместе навсегда. Но череда трагических событий нарушает их планы.

В проекте также снялись Валентина Панина, Илья Шакунов, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко, Евгений Сидихин, Юрий Батурин и Олег Алмазов. Режиссером выступила Елена Цыплакова, поставившая сериалы «Семейные тайны», «Чужое гнездо» и «Несломленная».

Работа над многосерийным фильмом растянулась на два года, в том числе и из-за того, чтобы показать все времена года: весну с цветущей сиренью, лето с трепещущим от зноя воздухом, пестрые краски золотой осени и снежную зиму. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях: в поселках Усть-Ижора и Вьюн, а также в Церкви Святой Марии Магдалины в городе Павловск.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   11.04.2023 - 12:52
С виду вроде бы обыкновенный и непримечательный сериал. Только я если честно немного устал следить за всеми этими сопливыми мелодрамами. Так что смотреть не буду читать далее>>
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персоны
Никита КасьяненкоВладимир КовтунАнна Мельникова (II)Елена Цыплакова
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