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Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов»

11 апреля
2023 год

Новости кино >>
11 апреля 2023

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media объявили о начале съемок юбилейного десятого сезона «Реальных пацанов». В продолжении к своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин и Алексей Базанов.

Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов»
фото: Пресс-служба ТНТ

Позади 9 сезонов, 274 серии и 13 лет на экране – сериал «Реальные пацаны» за время своего существования уже давно обрел статус культового проекта, на нем выросло не одно поколение зрителей. Впереди – новый сезон, в котором Коля отправится в «Наумовку» – родовое «поместье», доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим «местом силы». К нему также присоединятся его близкие – Лера с детьми и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Более того, авторы обещают вернуть в новый сезон выбывших персонажей – например, первую любовь Базанова – Настю Иванчук.

Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов»
фото: Пресс-служба ТНТ

«Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы он и зрители увидели, что стать другим все-таки реально. Чтобы Лера больше не пилила Коляна. Чтобы друзья перестали его подставлять, а участковый перестал над ним смеяться. Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье», — рассказал Антон Зайцев, автор идеи и генеральный продюсер сериала «Реальные пацаны», сооснователь Good Story Media.

Состав съемочной группы останется прежним: за режиссуру отвечает Жанна Кадникова, а оператором выступает Сергей Долгушин. Съемки пройдут в Москве, а также в Ступино и продлятся до конца лета.

Премьера нового сезона сериала «Реальные пацаны» запланирована на телеканале ТНТ в 2024 году.
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Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов» фотографии
Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов» фотографии
Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов» фотографии
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