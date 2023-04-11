Николай Наумов навестит родовое поместье в десятом сезоне «Реальных пацанов»

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Телеведущий поделился воспоминаниями о дружбе с балериной и знакомстве с Людмилой Гурченко

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой

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«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально

Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия