Ким Кардашьян получила роль в «Американской истории ужасов»

что почитать?

Великая синтетика: Что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре, мире вокруг и каждом из нас

«Петля времени»: Сам себе киллер

Телеведущий поделился воспоминаниями о дружбе с балериной и знакомстве с Людмилой Гурченко

«Она была в трудных отношениях со своей семьёй»: Александр Васильев о Майе Плисецкой

Абьюз, харассмент и манипуляции: Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Алёна Михайлова

Актёра обвиняют в призывах к протестам

Генпрокуратуру просят проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Новости кино

Не время для соцреализма: репортаж со съемок фильма «Пять процентов»

Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в камерной комедии о стариках, которым тут не место