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Ким Кардашьян получила роль в «Американской истории ужасов»

11 апреля
2023 год

Новости кино >>
11 апреля 2023
Американская медиаперсона и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет в 12-м сезоне долгоиграющей хоррор-антологии «Американская история ужасов», сообщает The Hollywood Reporter.

Ким Кардашьян получила роль в «Американской истории ужасов»
фото: Associated Press

Проект станет большим сериальным дебютом для Кардашьян в качестве актрисы. Роль была написана специально для нее. По словам создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, героиня получилась забавной, стильной и пугающей, а сам сезон совершенно не похож на предыдущие.

Продолжение под названием Delicate впервые в истории шоу будет основано на литературном первоисточнике — романе Даниэль Валентайн «Деликатное положение» (Delicate Condition). Он описывается как феминистская версия «Ребенка Розмари».

В кадре компанию Ким Кардашьян составит Эмма Робертс, появлявшаяся в предыдущих сезонах «Американской истории ужасов». В качестве сценариста и шоураннера выступит Хэйли ФейфферПронзительно громко»). Съемки должны стартовать в конце апреля.
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