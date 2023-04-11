Ким Кардашьян получила роль в «Американской истории ужасов»

Проект станет большим сериальным дебютом для Кардашьян в качестве актрисы. Роль была написана специально для нее. По словам создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, героиня получилась забавной, стильной и пугающей, а сам сезон совершенно не похож на предыдущие.
Продолжение под названием Delicate впервые в истории шоу будет основано на литературном первоисточнике — романе Даниэль Валентайн «Деликатное положение» (Delicate Condition). Он описывается как феминистская версия «Ребенка Розмари».
В кадре компанию Ким Кардашьян составит Эмма Робертс, появлявшаяся в предыдущих сезонах «Американской истории ужасов». В качестве сценариста и шоураннера выступит Хэйли Фейффер («Пронзительно громко»). Съемки должны стартовать в конце апреля.
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