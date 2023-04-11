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Мишель Докери снимется в новом фильме Роберта Земекиса

11 апреля
2023 год

Новости кино >>
11 апреля 2023

Актриса Мишель Докери, известная по сериалу «Аббатство Даунтон», присоединилась к касту фильма Роберта Земекиса «Здесь» («Here»). Это экранизация одноименного графического романа Ричарда Макгуайра, сообщает Deadline.

Мишель Докери снимется в новом фильме Роберта Земекиса
фото: Deadline

Проект описывается как революционная одиссея. Действие разворачивается в Новой Англии, где на протяжении долгих лет — сначала в дикой местности, а затем в домах — жили разные семьи, объединенные общими заботами.

Как стало известно ранее, в картине также снимутся Том Хэнкс и Пол Беттани.

Проект ознаменует воссоединение Хэнкса с Робетом Земекисом и сценаристом Эриком Ротом, с которыми они вместе работали над культовым «Форрестом Гампом». С 1994-го трио ни разу не собиралось вместе. Однако Хэнкс за это время успел сняться у Земекиса в «Изгое» и посотрудничать с Ротом над лентой «Жутко громко и запредельно близко».
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