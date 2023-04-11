Мишель Докери снимется в новом фильме Роберта Земекиса

Проект описывается как революционная одиссея. Действие разворачивается в Новой Англии, где на протяжении долгих лет — сначала в дикой местности, а затем в домах — жили разные семьи, объединенные общими заботами.
Проект ознаменует воссоединение Хэнкса с Робетом Земекисом и сценаристом Эриком Ротом, с которыми они вместе работали над культовым «Форрестом Гампом». С 1994-го трио ни разу не собиралось вместе. Однако Хэнкс за это время успел сняться у Земекиса в «Изгое» и посотрудничать с Ротом над лентой «Жутко громко и запредельно близко».
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