Звезда «Одних из нас» Белла Рэмси отправится за решетку во втором сезоне сериала «Срок»

Действие продолжения развернется в женской тюрьме, где героини неожиданно обнаруживают, что даже в таких обстоятельствах можно найти взаимопонимание. В кадре компанию Рэмси составят Джоди Уиттакер, Тамара Лоуренс и Шиван Финнеран. Ожидается, что съемки стартуют в ближайшее время в Ливерпуле. Режиссерское кресло займет Андреа Харкин («Клика»).
В первом сезоне антологии главные роли исполнили Шон Бин и Стивен Грэм. По сюжету Марк Кобден осужден на четыре года за убийство по неосторожности, и тюремное окружение ему чуждо. Единственная отдушина для него — общение с Эриком Макналли, добросовестным и человечным тюремным надзирателем. Однако, когда один из опаснейших заключенных выясняет его слабое место, Эрик оказывается перед невозможным выбором между собственными принципами и безопасностью его семьи.
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