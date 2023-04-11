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Звезда «Одних из нас» Белла Рэмси отправится за решетку во втором сезоне сериала «Срок»

11 апреля
2023 год

Новости кино >>
11 апреля 2023

Звезда проекта «Одни из нас» Белла Рэмси сыграет во втором сезоне сериала «Срок» от BBC, сообщает Deadline.

Звезда «Одних из нас» Белла Рэмси отправится за решетку во втором сезоне сериала «Срок»
фото: Getty Images


Действие продолжения развернется в женской тюрьме, где героини неожиданно обнаруживают, что даже в таких обстоятельствах можно найти взаимопонимание. В кадре компанию Рэмси составят Джоди Уиттакер, Тамара Лоуренс и Шиван Финнеран. Ожидается, что съемки стартуют в ближайшее время в Ливерпуле. Режиссерское кресло займет Андреа ХаркинКлика»).

В первом сезоне антологии главные роли исполнили Шон Бин и Стивен Грэм. По сюжету Марк Кобден осужден на четыре года за убийство по неосторожности, и тюремное окружение ему чуждо. Единственная отдушина для него — общение с Эриком Макналли, добросовестным и человечным тюремным надзирателем. Однако, когда один из опаснейших заключенных выясняет его слабое место, Эрик оказывается перед невозможным выбором между собственными принципами и безопасностью его семьи.
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ГеоргГеорг   11.04.2023 - 20:51
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