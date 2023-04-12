Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат»

Объявлены победители XIX премии «Белый квадрат», церемония вручения которой прошла в Электротеатре «Станиславский». Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2022 года получил
Денис Фирстов
за картину «
Казнь
», сообщает пресс-служба премии.
фото: Пресс-служба премии «Белый квадрат»
В этой категории на премию также были номинированы
Морад Абдель-Фаттах
(«
Однажды в пустыне
»),
Сергей Астахов
(«
Сердце Пармы
»),
Максим Осадчий
(«
Жанна
») и
Максим Шинкоренко
(«
Одиннадцать молчаливых мужчин
»).
В состав жюри вошли кинооператоры
Денис Аларкон-Рамирес
и
Эдуард Мошкович
, режиссеры
Федор Бондарчук
и
Алена Званцова
, кинокритик
Всеволод Коршунов
и художник
Петр Горшенин
. Председателем жюри стал кинооператор
Сергей Мачильский
.
фото: Пресс-служба премии «Белый квадрат»
Премию «За вклад в кинооператорское искусство» имени
Сергея Урусевского
получил заслуженный деятель искусств РСФСР
Александр Иванович Антипенко
, снявший такие фильмы, как «
Прошу слова
», «
Вера. Надежда. Любовь
», «
Мио, мой Мио
», «
Игра в браслетах
» и «
Радости и печали маленького лорда
».
Призом «Операторское признание» отметили
Евгения Ветлугина
, инженера-изобретателя и основателя компании «Сфера Света», которая разрабатывает и производит осветительные аэростаты.
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