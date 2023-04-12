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Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат»

12 апреля
2023 год

Новости кино >>
12 апреля 2023

Объявлены победители XIX премии «Белый квадрат», церемония вручения которой прошла в Электротеатре «Станиславский». Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2022 года получил Денис Фирстов за картину «Казнь», сообщает пресс-служба премии.

Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат»
фото: Пресс-служба премии «Белый квадрат»

В этой категории на премию также были номинированы Морад Абдель-ФаттахОднажды в пустыне»), Сергей АстаховСердце Пармы»), Максим ОсадчийЖанна») и Максим ШинкоренкоОдиннадцать молчаливых мужчин»).

В состав жюри вошли кинооператоры Денис Аларкон-Рамирес и Эдуард Мошкович, режиссеры Федор Бондарчук и Алена Званцова, кинокритик Всеволод Коршунов и художник Петр Горшенин. Председателем жюри стал кинооператор Сергей Мачильский.

Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат»
фото: Пресс-служба премии «Белый квадрат»

Премию «За вклад в кинооператорское искусство» имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Иванович Антипенко, снявший такие фильмы, как «Прошу слова», «Вера. Надежда. Любовь», «Мио, мой Мио», «Игра в браслетах» и «Радости и печали маленького лорда».

Призом «Операторское признание» отметили Евгения Ветлугина, инженера-изобретателя и основателя компании «Сфера Света», которая разрабатывает и производит осветительные аэростаты.
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персоны
Денис Аларкон-РамиресАлександр АнтипенкоФёдор БондарчукАлёна ЗванцоваВсеволод КоршуновСергей МачильскийЭдуард МошковичСергей УрусевскийДенис Фирстов
фильмы
Вера, надежда, любовьИгра в браслетахКазньМио, мой МиоПрошу словаРадости и печали маленького лорда

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Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат» фотографии
Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат» фотографии
Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат» фотографии
Оператор фильма «Казнь» Денис Фирстов получил премию «Белый квадрат» фотографии
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