Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности»

История начинается там же, в известном нам номере гостиницы «Астория», на поле сражения с несексуальностью Елены Ивановны. Только на сей раз мы покидаем его вместе с Сергеем Николаевичем. И героем этой истории будет именно он. Со своим взглядом на произошедшее, своей логикой и своим психическим состоянием. Но, как выясняется, Сергей Николаевич вышел из гостиницы не один. Его повсюду сопровождает галлюцинация – образ той самой Елены Ивановны, с которой он провел ночь. Для себя он окрестил ее Незнакомкой.
Эта Незнакомка – не что иное, как иррациональная часть рационального, стабильного и живущего по строгим правилам Сергея Николаевича. Она преследует его на работе и дома, на свиданиях и на отдыхе, выбивая из колеи, заставляя действовать спонтанно, привнося хаос в его размеренную и налаженную жизнь. Чтобы избавиться от наваждения и вернуть свое душевное спокойствие, Сергей Николаевич прибегает к самым отчаянным способам, тем самым только усугубляя свои проблемы.
фото: Пресс-служба Иви
«Это совершенно другая история, которая с одной стороны будет похожа стилистически на первую часть, но при этом будет отличаться так, как может отличаться взгляд мужчины и женщины на один и тот же вопрос. В данном случае на тему нежности», — отметил Евгений Цыганов.
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