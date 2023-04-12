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Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности»

12 апреля
2023 год

Новости кино >>
12 апреля 2023

Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне сериала «Нежность». В режиссерском кресле создательницу одноименной короткометражки и первого сезона проекта Анну Меликян сменит Владимир Щегольков, работавший над драмеди «Везет». Об этом сообщает пресс-служба Иви.

Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности»
фото: Пресс-служба Иви

История начинается там же, в известном нам номере гостиницы «Астория», на поле сражения с несексуальностью Елены Ивановны. Только на сей раз мы покидаем его вместе с Сергеем Николаевичем. И героем этой истории будет именно он. Со своим взглядом на произошедшее, своей логикой и своим психическим состоянием. Но, как выясняется, Сергей Николаевич вышел из гостиницы не один. Его повсюду сопровождает галлюцинация – образ той самой Елены Ивановны, с которой он провел ночь. Для себя он окрестил ее Незнакомкой.

Эта Незнакомка – не что иное, как иррациональная часть рационального, стабильного и живущего по строгим правилам Сергея Николаевича. Она преследует его на работе и дома, на свиданиях и на отдыхе, выбивая из колеи, заставляя действовать спонтанно, привнося хаос в его размеренную и налаженную жизнь. Чтобы избавиться от наваждения и вернуть свое душевное спокойствие, Сергей Николаевич прибегает к самым отчаянным способам, тем самым только усугубляя свои проблемы.

Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности»
фото: Пресс-служба Иви

«Это совершенно другая история, которая с одной стороны будет похожа стилистически на первую часть, но при этом будет отличаться так, как может отличаться взгляд мужчины и женщины на один и тот же вопрос. В данном случае на тему нежности», — отметил Евгений Цыганов.

В продолжении к актерскому составу проекта присоединились Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев и Александра Урсуляк. Креативным продюсером второго сезона «Нежности» стала Виктория Исакова.
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Логич   12.04.2023 - 15:17
Оооой, очень классно! Но моим фаворитом все равно остается короткометражка, там Меликян, как мне кажется, сказала все, что хотела сказать и дальше это уже размышления на тему читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности» фотографии
Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности» фотографии
Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности» фотографии
Виктория Исакова и Евгений Цыганов приступили к съемкам во втором сезоне «Нежности» фотографии
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