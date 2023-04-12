Сказочный фильм «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

Фильм «По щучьему велению», снятый по мотивам русских народных сказок, выйдет в прокат 26 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
Если ты идешь на рыбалку, будь готов, что вытянешь рыбу своей мечты — волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.
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