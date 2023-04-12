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Сказочный фильм «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

12 апреля
2023 год

Новости кино >>
12 апреля 2023

Фильм «По щучьему велению», снятый по мотивам русских народных сказок, выйдет в прокат 26 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

Сказочный фильм «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

Если ты идешь на рыбалку, будь готов, что вытянешь рыбу своей мечты — волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.

Роль Емели в картине исполнил Никита Кологривый. В кадре компанию ему составили Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров и Агриппина Стеклова. За режиссуру отвечал Александр ВойтинскийПризрак»).
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