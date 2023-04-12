Сказочный фильм «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

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Если не знать, что за углом праздник, не будешь бояться его пропустить

«В моей жизни и так хватает тревоги»: Скарлетт Йоханссон о причинах отказа от соцсетей

Обзор сериалов

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны

Что нужно о нем знать и почему он всех очаровал?