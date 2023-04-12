Стартовал прием заявок на участие в XI фестивале «Короче»

XI Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открывает прием заявок на участие в конкурсе. В этом году смотр будет увеличен на 3 дня и пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
С этого года на «Короче» появится программа дебютных полнометражных картин. Для участия в полнометражной секции принимаются первые самостоятельные режиссерские работы продолжительностью не менее часа, снятые на русском языке в 2022-2023 годах. В конкурс короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы хронометражем от 3 до 24 минут, снятые на русском языке. Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля до 1 июля включительно.
Программным директором новой секции стала киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева. Федор Бондарчук выступает в качестве главы попечительского совета фестиваля.
«В условиях серьезной конкурентной борьбы за новый контент, свежий взгляд, новое лицо качественные дебютные работы интересны всем. За последнее время вектор внимания существенно сместился в сторону дебютантов. Существует и государственная политика в сфере поддержки молодых кинематографистов. Можно сказать, что этот сегмент индустрии развивается наиболее интенсивно, что подтверждают и постоянно растущее число киношкол, и волна независимого и регионального дебютного кино. Молодые авторы сегодня снимают и мейнстрим, и сериалы, и авторское кино. Чего мы ждем от них? Талантливых, профессиональных и самобытных фильмов», — отметила Ситора Алиева.
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
«Каждый хороший фестиваль мечтает открывать новые имена, и «Короче» за 10 лет своего существования познакомил индустрию с большим количеством молодых талантов. И каждый фестиваль также мечтает о том, чтобы герои возвращались со своими новыми работами. Следующий шаг после короткометражки – дебютный полный метр. Мы очень хотим, чтобы наш фестиваль был не только первым, но и главным шагом в киноиндустрию для начинающих авторов», — говорит владелец фестиваля «Короче» Антон Калинкин.
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