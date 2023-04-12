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Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия»

12 апреля
2023 год

Новости кино >>
12 апреля 2023

В сети появился трейлер комедийного боевика «Мама мафия» режиссёра Кэтрин ХардвикСумерки»).


Простая американская домохозяйка Кристин Бальбано попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство…свою мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса, Бьянки, неунывающей Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные.

Главные роли в картине исполнили Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвет, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо и Дора Романо.

«В начале истории Кристин — женщина, которую никто не замечает, относясь к ней как к чему-то само собой разумеющемуся. Она пытается всем угодить, вспоминания о себе в последнюю очередь, если вообще вспоминая, – говорит Тони Коллетт о том, какой она увидела свою героиню. — Но едва оказавшись в Италии, она сталкивается с проблемами, которые ей и в голову никогда не могли прийти, и вынуждена набраться силы и смелости, о которой и не подозревала. И нащупывая этот контакт с самой собой, она налаживает связи и с другими. Она познает себя, обретает самоуважение, и это помогает ей открыть свое сердце и свою душу. Кристин на самом деле намного более многогранная и разносторонняя личность, чем могло бы показаться поначалу. Я полюбила ее всей душой».

Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия»

«Когда я впервые прочитала сценарий, мне так понравилась концепция, что я даже громко рассмеялась — для меня это редкость! – вспоминает Моника Беллуччи. — Но и немного напугало, потому что комедия — это жанр, в котором я очень мало работала, особенно на чужом мне языке. Но тот факт, что в фильме про мафию в главных ролях — женщины, ломает стереотипы, и мне хотелось поучаствовать в этом. Я люблю весело провести время, и понимала, что этот фильм доставит мне такое удовольствие».

Так как фильм снимался в Италии, на фоне старинных достопримечательностей Рима, для еще большей достоверности и колорита на все другие роли были утверждены исключительно местные артисты.

«Это амбициозный проект, в котором много экшена, много разговоров и много юмора, — говорит Кэтрин Хардвик. — Мы снимали в Риме, и нам очень хотелось показать всю красоту этого невероятного города. А еще мы внесли в фильм много мелких, но значимых штрихов. Как, например, сцену с апельсинами, которые катятся вниз по улице — это отсылка к «Крестному отцу». Это так эффектно!».

В российский прокат «Мама мафия» выходит 11 мая.
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Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия» фотографии
Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия» фотографии
Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия» фотографии
Приключения американки в Италии: Тони Коллетт и Моника Беллуччи в трейлере экшн-комедии «Мама мафия» фотографии
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