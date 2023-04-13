По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!)

Казалось бы, студия Pierrot
(«Токийский гуль
», «Крутой учитель Онидзука
») застраховалась от классического восклицания «Манга лучше!», решив сочинить оригинальный сюжет для полного метра во вселенной «Черного клевера
». Однако COVID-19 внес свои коррективы, из-за болезни аниматоров премьеру «Меча Короля Магов
» пришлось перенести с 31 марта на 16 июня, а тут и новелизация подоспела. Ее — под руководством автора оригинальной манги Юки Табаты
— написал Атаро Кума
совместно с Джонни Ондой
— сценаристом аниме и ранобэ в той же вселенной с подзаголовками «Бык», «Книга рыцарей», «Книга Юно». Новелизацию обещают выпустить 9 июня, а обложка выглядит вот так
— если хотите утверждать, что «книга лучше».
Сериал «Черный клевер
» по мотивам одноименной манги Табаты посвящен мальчикам-сиротам Юно и Асте. Оба найденыша растут в одном деревенском приюте и мечтают о титуле Короля магов. Только вот в мире волшебства Аста — единственный, кто от рождения не имеет чародейских способностей. Фильм раскроет историю предыдущего короля магов — Конрада Лето.
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«Магическая битва» — ещё одно аниме о тёмных сторонах колдовства
Над аниме работают: режиссер Аятака Танэмура
(«Наруто: Ураганные хроники
», «Человек-дьявол: Плакс
а»), сценарист Джонни Онда
, чардиз Ицуко Такэда
(второй сезон «Царства
», «Уровень Е
») и композиторка Минако Сэки
(«Серебряный страж
»).
Манга «Черный клевер», написанная и проиллюстрированная Юки Табатой, публиковалась в журнале Shueisha Weekly Shonen Jump с 16 февраля 2015 года. Коронавирус продолжает оказывать серьезное влияние на самые разные аспекты жизни в Японии, в том числе и аниме: ранее из-за вспышки заболевания анимационные студии вынужденно перенесли релизы «Перерождения дяди
», «Треугольника Аякаси
», «Ниер: Автомата — Версия 1.1а
», «Кубо не прощает меня — моба
» и многих других проектов.
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