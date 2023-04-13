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По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!)

13 апреля
2023 год

Новости кино >>
13 апреля 2023
Казалось бы, студия PierrotТокийский гуль», «Крутой учитель Онидзука») застраховалась от классического восклицания «Манга лучше!», решив сочинить оригинальный сюжет для полного метра во вселенной «Черного клевера». Однако COVID-19 внес свои коррективы, из-за болезни аниматоров премьеру «Меча Короля Магов» пришлось перенести с 31 марта на 16 июня, а тут и новелизация подоспела. Ее — под руководством автора оригинальной манги Юки Табаты — написал Атаро Кума совместно с Джонни Ондой — сценаристом аниме и ранобэ в той же вселенной с подзаголовками «Бык», «Книга рыцарей», «Книга Юно». Новелизацию обещают выпустить 9 июня, а обложка выглядит вот так — если хотите утверждать, что «книга лучше».


Сериал «Черный клевер» по мотивам одноименной манги Табаты посвящен мальчикам-сиротам Юно и Асте. Оба найденыша растут в одном деревенском приюте и мечтают о титуле Короля магов. Только вот в мире волшебства Аста — единственный, кто от рождения не имеет чародейских способностей. Фильм раскроет историю предыдущего короля магов — Конрада Лето.

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Над аниме работают: режиссер Аятака ТанэмураНаруто: Ураганные хроники», «Человек-дьявол: Плакса»), сценарист Джонни Онда, чардиз Ицуко Такэда (второй сезон «Царства», «Уровень Е») и композиторка Минако СэкиСеребряный страж»).

По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!)

Манга «Черный клевер», написанная и проиллюстрированная Юки Табатой, публиковалась в журнале Shueisha Weekly Shonen Jump с 16 февраля 2015 года. Коронавирус продолжает оказывать серьезное влияние на самые разные аспекты жизни в Японии, в том числе и аниме: ранее из-за вспышки заболевания анимационные студии вынужденно перенесли релизы «Перерождения дяди», «Треугольника Аякаси», «Ниер: Автомата — Версия 1.1а», «Кубо не прощает меня — моба» и многих других проектов.
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КоролевствоКрутой учитель ОнидзукаКубо не прощает меня — мобаНаруто: Ураганные хроникиНиер: Автомата — Версия 1.1аПерерождение ДядиСеребряный стражТокийский гульТреугольник АякасиУровень ЕЧеловек-дьявол: ПлаксаЧёрный клеверЧёрный клевер: Меч короля магов

фотографии >>
По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!) фотографии
По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!) фотографии
По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!) фотографии
По аниме «Черный клевер: Меч Короля Магов» выйдет книга (на неделю раньше премьеры фильма!) фотографии
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