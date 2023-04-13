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«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем

13 апреля
2023 год

Новости кино >>
13 апреля 2023
На «Dомашнем» 13 апреля в 19.00 состоится премьера четырехсерийной мелодрамы Олега Кириченко «Любовь во всём виновата». Главные роли в мини-сериале исполнили Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Это рассказ про умную и целеустремленную Марину, ставшую жертвой предательства – любимый Андрей присвоил себе ее проект, а девушку босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там в прибрежном баре героиня встречает бывшего одноклассника Стаса, однако встреча не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, как выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.

Компанию вышеназванным актерам составили Виктор Михайлов, Андрей Бутин и другие. За визуальную составляющую отвечают сам режиссер в качестве оператора и художник-постановщик Александр Михайлов, а за музыку — композитор Игорь Бабаев.
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«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем фотографии
«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем фотографии
«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем фотографии
«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем фотографии
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