«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь во всём виновата» с Мариной Митрофановой и Кириллом Дыцевичем

Это рассказ про умную и целеустремленную Марину, ставшую жертвой предательства – любимый Андрей присвоил себе ее проект, а девушку босс просто уволил. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню. Там в прибрежном баре героиня встречает бывшего одноклассника Стаса, однако встреча не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее преображением в столичную надменную фифу. Но жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, как выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.
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