Пввел Прилучный вернулся к роли Волшебника в продолжении «Жизни по вызову»

Стартовали съемки второго сезона оригинального сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» производства кинокомпании «К.Б.А.». Согласно пресс-службе МТС, продолжение откровенной драмы о российском рынке эскорт-услуг будет эксклюзивно доступно зрителям онлайн-кинотеатра Kion.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Для Андреасяна «как для режиссера важно сделать еще более чувственный и яркий проект чем первый сезон. Будут неожиданные повороты, новые герои и еще более креативные визуальные решения. Нет смысла много рассказывать, надо смотреть! Наша команда не подведет своих зрителей».
В основе «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли лежат реальные истории девушек, втянутых в нелегальный бизнес. Этот сериал – не просто изображение авантюрного мира эскорта, но и попытка дать ответы, по каким причинам разные люди продолжают жить на грани и оставаться в этом бизнесе.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Прилучному «очень интересен мой герой – Шмидт. И я с удовольствием согласился сниматься во втором сезоне. Продолжение впечатлит зрителей острым сюжетом, эротическими сценами, их будет не меньше, чем в первом сезоне, и детективной интригой, которой пронизан весь сценарий. А еще в новом сезоне очень хороший актерский состав. Уверен, новые серии захватят зрителей».
В новом сезоне бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Волшебник (Прилучный) возвращается в Москву ради мести своим врагам – олигарху Ружинскому (Александр Яцко), разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу (Владимир Сычёв), который устроил расправу над эскортницами его агентства. Волшебник заново начинает бизнес с помощью Антона (Никита Кологривый) и его сестры Насти (Елизавета Моряк), которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика (Алексей Кирсанов). Но главная цель Шмидта – спасти свою дочь Алину (Василина Юсковец), которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.
По словам Елизаветы Моряк, «это не просто откровенная дерзкая закрученная детективная история, но и глубокая драма о судьбах людей, и для меня как для актрисы большое счастье играть в таком проекте и иметь возможность перевоплощаться и менять проживать жизнь своей героини в таком мощном материале».
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