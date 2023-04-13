Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

13 апреля
2023 год

Новости кино >>
13 апреля 2023
Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier 4 мая. ТНТ продолжение покажет позднее, уточняет пресс-служба платформы.

Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

По словам исполнительницы роли Жени Валентины Ляпиной, «вся наша четверка изменилась, повзрослела… Каждый из нас стоит перед своим выбором, пытается найти себя. Вообще поиск себя – для меня это главная тема сезона. У Жени этот поиск тоже происходит. Она уже взрослая девушка, у нее возникают новые проблемы и вопросы, которые пока очень сложны для нее».

Онлайн-кинотеатр также представил официальный тизер-постер. Его прототипом стал один из пяти вариантов, ранее сгенерированных нейросетью MidJorney и выбранный с помощью зрительского голосования в социальных сетях платформы.

Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Для моего героя Саньки третий сезон – это новый этап становления, он вновь сталкивается с разными сложными ситуациями, но Саня –победитель, он просто идет до конца, а конца нет», — рассказал Егор Губарев.

Третий сезон перенесет сюжет на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей заканчивает школу и вступает во взрослую жизнь со всеми ее заботами и проблемами. Ко всем вызовам нового этапа добавляется появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу и на пути к этой цели не считается ни с чем и ни с кем.

Читать рецензию Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

«В новом сезоне Вовка меняется кардинально. У него появляется семья и значит он должен думать, как ее прокормить. Эту задачу он и стремится решить разными способами. Вообще, главное, что есть в моем персонаже – это стремление», — считает Егор Абрамов.

В сериале также сыграли Фёдор Рощин, Юра Борисов, Александра Хромова, Фёдор Федотов, Юрий Кузнецов, Евгений Ткачук и Виктор Сухоруков.

Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Мой герой станет сильнее. И физически, и морально. Если в первом сезоне у него была история, связанная с друзьями, во втором – с девушкой, то в третьем сезоне у друзей свои дела, девушки нет, но у Илюши появляется цель стать сильнее во всех аспектах, и он к ней упорно идет», — поведал о своем персонаже Фёдор Рощин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной
Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год
Завершены съемки третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года
Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Фёдор Федотов сыграют в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Егор АбрамовЮра БорисовЕгор ГубаревЮрий КузнецовВалентина ЛяпинаФёдор РощинВиктор СухоруковЕвгений ТкачукФёдор Федотов (II)Александра Хромова
фильмы
Мир! Дружба! Жвачка!Мир! Дружба! Жвачка!-2Мир! Дружба! Жвачка!-3

анонс

Скорбим

Ирина Муштакова
11 апреля ушла из жизни актриса Ирина Муштакова.
Станислав Митин
11 апреля ушёл из жизни режиссёр Станислав Митин.

День рождения >>

Алексей Бахарь
Борис Дергачев
Михаил Ефимов
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Сергей Стеблов
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Жанна Балибар
Ирина Вавилова
Боким Вудбайн
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Морис Роне
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram