Объявлена дата выхода третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier 4 мая. ТНТ продолжение покажет позднее, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
По словам исполнительницы роли Жени Валентины Ляпиной, «вся наша четверка изменилась, повзрослела… Каждый из нас стоит перед своим выбором, пытается найти себя. Вообще поиск себя – для меня это главная тема сезона. У Жени этот поиск тоже происходит. Она уже взрослая девушка, у нее возникают новые проблемы и вопросы, которые пока очень сложны для нее».
Онлайн-кинотеатр также представил официальный тизер-постер. Его прототипом стал один из пяти вариантов, ранее сгенерированных нейросетью MidJorney и выбранный с помощью зрительского голосования в социальных сетях платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«Для моего героя Саньки третий сезон – это новый этап становления, он вновь сталкивается с разными сложными ситуациями, но Саня –победитель, он просто идет до конца, а конца нет», — рассказал Егор Губарев.
Третий сезон перенесет сюжет на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей заканчивает школу и вступает во взрослую жизнь со всеми ее заботами и проблемами. Ко всем вызовам нового этапа добавляется появление в Туле нового криминального авторитета, который хочет превратить город в героиновую столицу и на пути к этой цели не считается ни с чем и ни с кем.
«В новом сезоне Вовка меняется кардинально. У него появляется семья и значит он должен думать, как ее прокормить. Эту задачу он и стремится решить разными способами. Вообще, главное, что есть в моем персонаже – это стремление», — считает Егор Абрамов.
«Мой герой станет сильнее. И физически, и морально. Если в первом сезоне у него была история, связанная с друзьями, во втором – с девушкой, то в третьем сезоне у друзей свои дела, девушки нет, но у Илюши появляется цель стать сильнее во всех аспектах, и он к ней упорно идет», — поведал о своем персонаже Фёдор Рощин.
обсуждение >>