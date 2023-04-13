«Город астероидов» Уэса Андерсона и «Зона интересов» Джонатана Глейзера включены в основной конкурс 76-го Каннского фестиваля

«Город астероидов
» Уэса Андерсона
и «Монстр
» Хирокадзу Корээды
вошли в основной конкурс 76-го Каннского международного кинофестиваля. Список участников опубликован на сайте
престижного смотра, который пройдет с 16 по 27 мая.
В основной программе числятся как живые классики кинематографа, так и более молодые режиссеры. Среди первых — «Идеальные дни» Вима Вендерса
, «Свет будущего» Нанни Моретти
, «Мертвые листья» Аки Каурисмяки
, «Рапито» Марко Беллоккьо
и «Старый дуб» Кена Лоуча
. Джонатан Глейзер
привезет «Зону интересов
», Нури Бильге Джейлан
расскажет «О сухой траве», Катрин Брейя
представит ленту «Прошлым летом», а Тодд Хэйнс
поведает о «Мае, декабре». В конкурсе также заявлены «Клуб ноль
» Джессики Хауснер
, «Химера
» Аличе Рорвахер
, «Четыре дочери» Каутер Бен Ханья, «Траектория падения» Жюстины Трие
, «Рагу Додена Буффана» Чан Ань Хунга
, «Зачинщик» Карима Айнуза, «Ребро Адама» Раматы Тулае Си и «Молодость» Ван Бина
.
фото: кадр из фильма «Монстр»
В конкурсную программу «Особый взгляд» включены картины «Новый мальчик
» Уорвика Торнтона
, «Преступники» Родриго Морено, «Как заниматься сексом» Молли Мэннинг Уокер, «Прощай, Джулия» Мохамеда Кордофани, «Цветок бурити» Жуау Салавизы
и Рене Надер Мессора
, «Простой, как Сильвен» Моньи Шокри, «Матерь всей лжи» Асме Эль Мудир, «Поселенцы» Фелипе Гальвеса, «Омен» Баложи, «Сломанный лед» Энтони Чена, «Розали» Стефани Ди Джусто, «Если я смогу заснуть» Золиргала Пуревдаша, «Надежда» Ким Чхан-хуна, «Нечего терять» Дельфин Деложе, «Земные стихии» Али Асгари и Алирезы Хатами, «Пакеты» Камаля Лазрака и «Царство животных» Томы Кайе.
Вне конкурса покажут фильмы «Убийцы цветочной луны
» Мартина Скорсезе
, «Кумир
» Сэма Левинсона
, «Индиана Джонс и циферблат судьбы
» Джеймса Мэнголда
, «Фаворитка
» Майвенн Ле Беско
и «Паутина» Ким Джи Уна
. В секцию «Премьеры Канн» попали ленты «Время любить» Кэйтель Куиливье, «Закрой глаза» Виктора Эрике
, «Боннар, Пьер и Марта» Мартена Прово
и «Куби» Такеши Китано
. В программе «Полуночные показы» представлены «Клубничка Омар» Элиаса Белкеддара, «Кеннеди» Анурага Кашьяпа и «Кислота» Жюста Филиппо. Кроме того, на смотре пройдут специальные показы картин «Портреты призраков» Клебера Мендонки Филью, «Ансельм» Вима Вендерса, «Оккупированный город» Стива Маккуина
и «Человек в черном» Ван Бина.
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