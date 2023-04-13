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«Город астероидов» Уэса Андерсона и «Зона интересов» Джонатана Глейзера включены в основной конкурс 76-го Каннского фестиваля

13 апреля
2023 год

Новости кино >>
13 апреля 2023
«Город астероидов» Уэса Андерсона и «Монстр» Хирокадзу Корээды вошли в основной конкурс 76-го Каннского международного кинофестиваля. Список участников опубликован на сайте престижного смотра, который пройдет с 16 по 27 мая.

В основной программе числятся как живые классики кинематографа, так и более молодые режиссеры. Среди первых — «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Свет будущего» Нанни Моретти, «Мертвые листья» Аки Каурисмяки, «Рапито» Марко Беллоккьо и «Старый дуб» Кена Лоуча. Джонатан Глейзер привезет «Зону интересов», Нури Бильге Джейлан расскажет «О сухой траве», Катрин Брейя представит ленту «Прошлым летом», а Тодд Хэйнс поведает о «Мае, декабре». В конкурсе также заявлены «Клуб ноль» Джессики Хауснер, «Химера» Аличе Рорвахер, «Четыре дочери» Каутер Бен Ханья, «Траектория падения» Жюстины Трие, «Рагу Додена Буффана» Чан Ань Хунга, «Зачинщик» Карима Айнуза, «Ребро Адама» Раматы Тулае Си и «Молодость» Ван Бина.

«Город астероидов» Уэса Андерсона и «Зона интересов» Джонатана Глейзера включены в основной конкурс 76-го Каннского фестиваля
фото: кадр из фильма «Монстр»

В конкурсную программу «Особый взгляд» включены картины «Новый мальчик» Уорвика Торнтона, «Преступники» Родриго Морено, «Как заниматься сексом» Молли Мэннинг Уокер, «Прощай, Джулия» Мохамеда Кордофани, «Цветок бурити» Жуау Салавизы и Рене Надер Мессора, «Простой, как Сильвен» Моньи Шокри, «Матерь всей лжи» Асме Эль Мудир, «Поселенцы» Фелипе Гальвеса, «Омен» Баложи, «Сломанный лед» Энтони Чена, «Розали» Стефани Ди Джусто, «Если я смогу заснуть» Золиргала Пуревдаша, «Надежда» Ким Чхан-хуна, «Нечего терять» Дельфин Деложе, «Земные стихии» Али Асгари и Алирезы Хатами, «Пакеты» Камаля Лазрака и «Царство животных» Томы Кайе.

Вне конкурса покажут фильмы «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Кумир» Сэма Левинсона, «Индиана Джонс и циферблат судьбы» Джеймса Мэнголда, «Фаворитка» Майвенн Ле Беско и «Паутина» Ким Джи Уна. В секцию «Премьеры Канн» попали ленты «Время любить» Кэйтель Куиливье, «Закрой глаза» Виктора Эрике, «Боннар, Пьер и Марта» Мартена Прово и «Куби» Такеши Китано. В программе «Полуночные показы» представлены «Клубничка Омар» Элиаса Белкеддара, «Кеннеди» Анурага Кашьяпа и «Кислота» Жюста Филиппо. Кроме того, на смотре пройдут специальные показы картин «Портреты призраков» Клебера Мендонки Филью, «Ансельм» Вима Вендерса, «Оккупированный город» Стива Маккуина и «Человек в черном» Ван Бина.
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