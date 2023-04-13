Появились подробности о бизнес-площадке 45-го ММКФ

Стали известны подробности о программе и участниках бизнес-площадки 45-о Московского международного кинофестиваля, которая пройдет с 20 по 22 апреля в зале № 9 кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба смотра.
В этом году, как и в прошлом, организаторами мероприятия являются Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Зарегистрироваться и ознакомиться с полной программой бизнес-площадки можно здесь
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Организаторы подготовили несколько питчингов – для авторов историй, популяризирующих образ Москвы в рамках сценарного конкурса «Метод», а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом Roskino Academy проведет исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, а затем состоятся круглый стол на тему «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии» и питчинг копродукционных проектов.
Обсуждение возможности копродукции со странами Азии продолжится 22 апреля в ходе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов», в котором примут участие кинематографисты Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии. В этот же день состоится обсуждение и перспектив развития кино в регионах РФ. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа» будет проведена с участием представителей органов государственной власти и игроков индустрии, действующих на местах. Кроме того, гостям и участникам деловой площадки ММКФ представят конкурс «Лаборатория саспенса. Экранизации» и цифровые решения, применяемые в креативных индустриях.
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