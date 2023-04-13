Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Появились подробности о бизнес-площадке 45-го ММКФ

13 апреля
2023 год

Новости кино >>
13 апреля 2023
Стали известны подробности о программе и участниках бизнес-площадки 45-о Московского международного кинофестиваля, которая пройдет с 20 по 22 апреля в зале № 9 кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба смотра.

В этом году, как и в прошлом, организаторами мероприятия являются Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Зарегистрироваться и ознакомиться с полной программой бизнес-площадки можно здесь.

Появились подробности о бизнес-площадке 45-го ММКФ
фото: moviestart.ru

Организаторы подготовили несколько питчингов – для авторов историй, популяризирующих образ Москвы в рамках сценарного конкурса «Метод», а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом Roskino Academy проведет исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, а затем состоятся круглый стол на тему «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии» и питчинг копродукционных проектов.

Обсуждение возможности копродукции со странами Азии продолжится 22 апреля в ходе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов», в котором примут участие кинематографисты Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии. В этот же день состоится обсуждение и перспектив развития кино в регионах РФ. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа» будет проведена с участием представителей органов государственной власти и игроков индустрии, действующих на местах. Кроме того, гостям и участникам деловой площадки ММКФ представят конкурс «Лаборатория саспенса. Экранизации» и цифровые решения, применяемые в креативных индустриях.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена программа 45-го Московского международного кинофестиваля
«Снегирь» Бориса Хлебникова откроет 45-й ММКФ
Поиск по меткам
ММКФ-2023

анонс

Скорбим

Ирина Муштакова
11 апреля ушла из жизни актриса Ирина Муштакова.
Станислав Митин
11 апреля ушёл из жизни режиссёр Станислав Митин.

День рождения >>

Алексей Бахарь
Борис Дергачев
Михаил Ефимов
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Сергей Стеблов
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Жанна Балибар
Ирина Вавилова
Боким Вудбайн
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Морис Роне
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram