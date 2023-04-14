Исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы и художника Лидии Вертинской

Лидия Владимировна Циргвава родилась 14 апреля 1923 года в китайском Харбине. Отец — Владимир Константинович Циргвава — работал в управлении КВЖД, мать — Лидия Павловна Циргвава — была домохозяйкой. В 1933-м, после кончины Владимира Константиновича, семья переехала в Харбин к родственникам. Весной 1942-го вышла замуж за Александра Вертинского. Разница в возрасте между супругами составляла 34 года. Поздней осенью 1943-го семья Вертинских вернулась на родину. В 1955-м окончила Художественный институт им. В. Сурикова. Увлекшись гравюрой, посвятила свое творчество искусству эстампа, работала как профессиональный художник на полиграфическом комбинате. Принимала участие в выставках. Автор книги «Синяя птица любви».
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