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Исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы и художника Лидии Вертинской

14 апреля
2023 год

Новости кино >>
14 апреля 2023

Сегодня, 14 апреля, исполнилось 100 лет со дня рождения супруги выдающегося певца Александра Вертинского, матери Марианны и Анастасии Вертинских, советской актрисы и театрального художника Лидии Вертинской.

Исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы и художника Лидии Вертинской
фото: в фильме «Новые похождения Кота в сапогах»

Лидия Владимировна Циргвава родилась 14 апреля 1923 года в китайском Харбине. Отец — Владимир Константинович Циргвава — работал в управлении КВЖД, мать — Лидия Павловна Циргвава — была домохозяйкой. В 1933-м, после кончины Владимира Константиновича, семья переехала в Харбин к родственникам. Весной 1942-го вышла замуж за Александра Вертинского. Разница в возрасте между супругами составляла 34 года. Поздней осенью 1943-го семья Вертинских вернулась на родину. В 1955-м окончила Художественный институт им. В. Сурикова. Увлекшись гравюрой, посвятила свое творчество искусству эстампа, работала как профессиональный художник на полиграфическом комбинате. Принимала участие в выставках. Автор книги «Синяя птица любви».

В кино дебютировала в 1952-м, сыграв роль птицы Феникса в сказке Александра Птушко «Садко». Ее фильмография насчитывает еще четыре картины. В «Дон Кихоте» Григория Козинцева она предстала в образе герцогини, в «Новых похождениях Кота в сапогах» Александра Роу стала молодой колдуньей, а в «Киевлянке» ей досталась роль фрау Марты, немецкого офицера. Последний раз появилась на большом экране в сказке Роу «Королевство кривых зеркал», где воплотила образ злодейки Анидаг.

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Лидии Владимировны не стало 31 декабря 2014-го на 91 году жизни. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
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обсуждение >>
№ 3
Дарья Логич   14.04.2023 - 16:14
Вообще с ума сайти, насколько долгую, а главное, насыщенную жизнь человек прожил! Очень классно, что столько всего успела сделать, и люди до сих пор помнят ... читать далее>>
№ 2
Pumpkin   14.04.2023 - 15:44
все-таки она прожила очень долгую жизнь. 91 год - это мало кому под силу. Но вообще конечно в молодости она была очень красива! читать далее>>
№ 1
Валентина В. Орлова.   14.04.2023 - 13:53
Неземной красоты женщина. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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