Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля

14 апреля
2023 год

Новости кино >>
14 апреля 2023
Премьера «Тайны пропавшей деревни» Андрея Шавкеро с Марией Горбань, Филиппом Ершовым, Ольгой Ергиной, Дмитрием Никулиным, Денисом Косяковым и Сергеем Дружко в главных ролях состоится в онлайн-кинотеатре Иви 20 апреля. В этот день покажут все эпизоды сериала производства студии Sverdlovsk, уточняет пресс-служба платформы.

Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Вместе с нашей командой мы попытались заново перепридумать жанр съемки от первого лица: взяли самое интересное из жанра мокьюментари и гонзо-журналистики. Надеюсь, зритель оценит наше расследование, которое мы постарались сделать на стыке жанров, и актерскую работу Маши Горбань. Филипп Ершов просто великолепен в кадре и очень усилил нашу историю своими идеями в кадре. Отчасти наш сериал — это перформанс, творческое хулиганство, которое сделано с любовью и педантичностью. Уверен, что мы найдем нашего зрителя, который сможет по достоинству оценить наш труд», — считает режиссер Андрей Шавкеро.

Создатели обещают первое в своем роде комедийное документальное журналистское расследование в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины. Его продюсерами выступили Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Яна Лебедева.

Читать Короли и капуста: 9 сериальных новинок с фестиваля ORIGINAL+

«Очень надеемся, что и зритель сразу считает нашу иронию над всем происходящим, и само наше расследование будет интригующим. Соединить комедию и мистический детектив казалось затеей сложно осуществимой, спасибо Иви, что поверили в нас: показ нескольких серий на фестивале Original+ и победа в двух главных по сути номинациях тому подтверждение. Сериал победил в номинации "Самый ожидаемый сериал 2023" и получил диплом "За безумие в юморе". Насколько наш юмор будет безумен для большинства людей, я не знаю, так как для нас, создателей, это будни. Настоящая деревня, настоящие люди, настоящая ржака, настоящая тайна. Кушать подано, господа!», — говорит Сергей Светлаков.

По сюжету в поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились. Татьяна принимается за расследование. Для нее это шанс доказать всем, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее – выживать в ней.



По словам Марии Горбань, «"Тайна пропавшей деревни" — это очень солнечная и яркая картинка со смешным сценарием. Классно, что в ней есть новые лица, талантливый актерский состав. Татьяна Блок, я уверена, запомнится зрителю: она вообще не похожа на тех барышень, которых я играла раньше. Помимо Татьяны, в этой истории много интересных персонажей, за которыми, уверена, будет интересно наблюдать, поэтому зрителю понравится. Мне безумно хочется посмотреть этот сериал, и я завидую зрителю, который будет смотреть "Тайну пропавшей деревни"».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дарья Логич   14.04.2023 - 16:12
Кстати, очень классная актриса! Мне вообще нравится, как она выглядит и подает себя, но что-то снимается совсем мало в последнее время, или роли эпизодические читать далее>>
№ 1
Pumpkin   14.04.2023 - 15:42
ага, от создателей фильма горько - это просто до свидания и можно даже не смотреть. потому что было максимально ужасно)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Объявлены победители Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
Сериалы «Плейлист волонтера», «Актрисы» и «Американки» покажут на фестивале «ORIGINAL+»
Мария Горбань займется «Делом о пропавшей деревне»
Поиск по меткам
Иви
персоны
Василий БалашовИлья БурецМария ГорбаньСаид ДавдиевСергей ДружкоОльга ЕргинаФилипп ЕршовДенис КосяковМаксим Лебедев (III)Яна ЛебедеваДмитрий НикулинСергей СветлаковВадим СоколовскийАндрей Шавкеро
фильмы
Тайна пропавшей деревни

фотографии >>
Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля фотографии
Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля фотографии
Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля фотографии
Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Богомолов
14 апреля ушёл из жизни киновед Юрий Богомолов.
Наталия Головина
13 апреля ушла из жизни актриса Наталия Головина.
Ирина Муштакова
11 апреля ушла из жизни актриса Ирина Муштакова.
Станислав Митин
11 апреля ушёл из жизни режиссёр Станислав Митин.

День рождения >>

Юля Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Лидия Вертинская
Айвар Галвиньш
Пётр Глебов
Пётр Мамонов
Александр Молочников
Михаил Шкловский
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Джули Кристи
Пола Ракса
Род Стайгер
Энтони Майкл Холл
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен