Мария Горбань раскроет «Тайну пропавшей деревни» 20 апреля

«Вместе с нашей командой мы попытались заново перепридумать жанр съемки от первого лица: взяли самое интересное из жанра мокьюментари и гонзо-журналистики. Надеюсь, зритель оценит наше расследование, которое мы постарались сделать на стыке жанров, и актерскую работу Маши Горбань. Филипп Ершов просто великолепен в кадре и очень усилил нашу историю своими идеями в кадре. Отчасти наш сериал — это перформанс, творческое хулиганство, которое сделано с любовью и педантичностью. Уверен, что мы найдем нашего зрителя, который сможет по достоинству оценить наш труд», — считает режиссер Андрей Шавкеро.
«Очень надеемся, что и зритель сразу считает нашу иронию над всем происходящим, и само наше расследование будет интригующим. Соединить комедию и мистический детектив казалось затеей сложно осуществимой, спасибо Иви, что поверили в нас: показ нескольких серий на фестивале Original+ и победа в двух главных по сути номинациях тому подтверждение. Сериал победил в номинации "Самый ожидаемый сериал 2023" и получил диплом "За безумие в юморе". Насколько наш юмор будет безумен для большинства людей, я не знаю, так как для нас, создателей, это будни. Настоящая деревня, настоящие люди, настоящая ржака, настоящая тайна. Кушать подано, господа!», — говорит Сергей Светлаков.
По сюжету в поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли все люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились. Татьяна принимается за расследование. Для нее это шанс доказать всем, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее – выживать в ней.
По словам Марии Горбань, «"Тайна пропавшей деревни" — это очень солнечная и яркая картинка со смешным сценарием. Классно, что в ней есть новые лица, талантливый актерский состав. Татьяна Блок, я уверена, запомнится зрителю: она вообще не похожа на тех барышень, которых я играла раньше. Помимо Татьяны, в этой истории много интересных персонажей, за которыми, уверена, будет интересно наблюдать, поэтому зрителю понравится. Мне безумно хочется посмотреть этот сериал, и я завидую зрителю, который будет смотреть "Тайну пропавшей деревни"».
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