Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало киноведа Юрия Богомолова

14 апреля
2023 год

Новости кино >>
14 апреля 2023
Не стало советского и российского киноведа, кинокритика и телевизионного обозревателя, кандидата искусствоведения Юрия Богомолова. Ему было 86 лет. Печальную новость сообщил ТАСС его сын Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — цитирует агентство театрального режиссера.

Не стало киноведа Юрия Богомолова
фото: moslenta.ru

Юрий Александрович родился 9 марта 1937-го в Ленинграде. В 1965-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведующим отделом теории и истории журнала «Искусство кино». С 1971-го — старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне — Государственный институт искусствознания), с 1998-го — заведующий отделом культуры газеты «Известия», с 2003-го — телеобозреватель «Российской газеты», а с 2004-го — колумнист Российского информационного агентства «Новости». Публиковался в сборниках «Кинопанорама», «Телевидение вчера, сегодня, завтра», «Телесериал», в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», в газетах «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости» и других изданиях. Автор книг, в том числе «Художественное время на ТВ», «Хроника пикирующего телевидения» и многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения.

Написал сценарий к документальной ленте Никиты Тихонова «Евгений Габрилович. Я вспоминаю...» об одном из классиков отечественного кинематографа. Лауреат «Белого слона», «Ники» и премии имени Мирона Черненко Гильдии киноведов и кинокритиков России.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   14.04.2023 - 15:43
ну все-таки сколько лет ему уже было... да, совсем печально. но зато от него остался наследник в виде Богомолова. Может что-то полезное и привнесет еще в мир читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Критикам раздали «Слонов»
Творческий портрет медиакритика Ю.А. Богомолова
персоны
Константин БогомоловЮрий Богомолов (III)Евгений ГабриловичНикита Тихонов (II)Мирон Черненко
фильмы
Евгений Габрилович. Я вспоминаю...

анонс

Скорбим

Юрий Богомолов
14 апреля ушёл из жизни киновед Юрий Богомолов.
Наталия Головина
13 апреля ушла из жизни актриса Наталия Головина.
Ирина Муштакова
11 апреля ушла из жизни актриса Ирина Муштакова.
Станислав Митин
11 апреля ушёл из жизни режиссёр Станислав Митин.

День рождения >>

Юля Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Лидия Вертинская
Айвар Галвиньш
Пётр Глебов
Пётр Мамонов
Александр Молочников
Михаил Шкловский
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Джули Кристи
Пола Ракса
Род Стайгер
Энтони Майкл Холл
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Русский крест
Россия, 2023
Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram