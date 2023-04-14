Не стало киноведа Юрия Богомолова

Не стало советского и российского киноведа, кинокритика и телевизионного обозревателя, кандидата искусствоведения Юрия Богомолова
. Ему было 86 лет. Печальную новость сообщил ТАСС
его сын Константин Богомолов
.
«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», —
цитирует агентство театрального режиссера.
Юрий Александрович
родился 9 марта 1937-го в Ленинграде. В 1965-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. Работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведующим отделом теории и истории журнала «Искусство кино». С 1971-го — старший научный сотрудник Института истории искусств (ныне — Государственный институт искусствознания), с 1998-го — заведующий отделом культуры газеты «Известия», с 2003-го — телеобозреватель «Российской газеты», а с 2004-го — колумнист Российского информационного агентства «Новости». Публиковался в сборниках «Кинопанорама», «Телевидение вчера, сегодня, завтра», «Телесериал», в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», в газетах «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости» и других изданиях. Автор книг, в том числе «Художественное время на ТВ», «Хроника пикирующего телевидения» и многочисленных работ по теории и истории кино, театра, телевидения.
Написал сценарий к документальной ленте Никиты Тихонова
«Евгений Габрилович. Я вспоминаю...
» об одном из классиков
отечественного кинематографа. Лауреат «Белого слона», «Ники» и премии имени Мирона Черненко
Гильдии киноведов и кинокритиков России.
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