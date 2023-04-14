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«Заклятие» обретет продолжение в виде сериала

14 апреля
2023 год

Новости кино >>
14 апреля 2023
Хоррор-вселенная «Заклятие» обретет сериал на сервисе Max, уверяет Deadline.

«Заклятие» обретет продолжение в виде сериала

Среди продюсеров будущего шоу Warner Bros. Television заявлены режиссер первых частей Джеймс Ван и Питер Сафран, работавший с ним над большинством картин. Зрителям обещают продолжение «истории, изложенной в полнометражных фильмах».

Сюжет основной серии закручен вокруг супружеской пары экспертов в области паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармига. Дуэт сыграл в трех частях и в настоящий момент планирует сниматься в четвертой. На счету «Заклятия» несколько приквелов и спин-оффов: трилогия «Проклятие Аннабель», дилогия «Проклятие монахини» и «Проклятие плачущей». Все фильмы вселенной собрали более двух миллиардов долларов в мире.
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№ 1
Дарья Логич   14.04.2023 - 16:13
Ой, забавно, что именно эту вселенную в итоге решили перетазщить в сериал. Мне всегда казалось, что ужастики работают только как что-то цельное, а не как продолжительный проект с перерывами читать далее>>
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