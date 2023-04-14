«Заклятие» обретет продолжение в виде сериала

Хоррор-вселенная «Заклятие
» обретет сериал на сервисе Max, уверяет Deadline
.
Среди продюсеров будущего шоу Warner Bros. Television заявлены режиссер первых частей Джеймс Ван
и Питер Сафран
, работавший с ним над большинством картин. Зрителям обещают продолжение «истории, изложенной в полнометражных фильмах»
.
Сюжет основной серии закручен вокруг супружеской пары экспертов в области паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов в исполнении Патрика Уилсона
и Веры Фармига
. Дуэт сыграл в трех частях и в настоящий момент планирует сниматься в четвертой. На счету «Заклятия» несколько приквелов и спин-оффов: трилогия «Проклятие Аннабель
», дилогия «Проклятие монахини
» и «Проклятие плачущей
». Все фильмы вселенной собрали более двух миллиардов долларов в мире.
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