Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Победителем всефанатского голосования Narutop 99 стал четвертый хокагэ Минато Намиказэ: согласно условиям, поклонники легендарного сёнэна выбирали любимого персонажа, про которого создатель манги Мисаси Кисимото обязался нарисовать ваншот. Нобоюки Фукумото, известный по остросюжетной манге сэйнэну «Кайдзи», взялся за новый проект «Адский гольф Никайдо», выходящий в печать уже этим летом. McDonald’s объединил маркетинговые силы с другим культовым сёнэном — «Ван-Пис»: в японских ресторанах быстрого питания можно отведать бургеры, вдохновленные популярным пиратским сериалом (нам же остается только взирать на трейлер и сглатывать слюнки). Кстати о «Ван-Писе»: в 2014-м манга Эйитиро Оды попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря количеству проданных экземпляров (около 320 миллионов), а в этом году Соломенные Шляпы обновляют собственное достижение, уже реализовав свыше 516 миллионов копий.
Хидеаки Анно, известный на весь свет благодаря «Евангелиону», поставил рабочий режим на паузу — впервые за последние 30 лет (об этом он рассказал на премьере «Нового Камен Райдера», заодно пофантазировав о сиквеле). Во Франции экранизируют знаменитую мангу Цукасы Ходзё «Кошачий глаз»: лайв-экшн, перенесенный в 2023-й, раскроется в восьми эпизодах по 52 минуты каждый (о большой любви французов к японской культуре мы писали в одном из наших прошлых дайджестов). Оригинальное аниме «Сделай сама!!» постепенно разрастается: скоро у творения PINE JAM («Девушка из оперы!», «Глейпнир») также появится лайв-экшн-адаптация (больше деталей узнаем 28 мая). И немного про второй сезон «Аркейн», который не аниме, как некоторые ошибочно думают, но чего мелочиться: президент RiotНиколо Лоран обмолвился, что второй сезон в этом году можно не ждать — высокое качество картинки требует времени, кроме того, студия не готовилась к продолжению, так как не была уверена в успехе проекта.
ЧитатьВ чем феномен «Евангелиона»
Премьера аниме по фэнтезийной манге «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» авторства Пиройи состоится в 2023 году. Точная дата, студия и другие производственные подробности пока не разглашаются.
Вечно юная ведьма Алисса живет одна в лесной чаще. Несмотря на почтенный 200-летний возраст, чародейка обладает внешностью кавайной маленькой девочки. Однажды на опушке леса она находит брошенного человеческого ребенка и решает воспитать как собственную дочь. Спустя 16 лет малышка Виола вырастает в цветущую эффектную барышню, и теперь веселая семейка то и дело попадает в курьезные ситуации и рвет шаблоны, потому как ошарашенные горожане не в силах понять, кто из них мать, а кто дитя.
В далеком-далеком будущем испепеленная войнами Земля превратилась в бесплодную пустыню. Люди и демоны страдают от острой нехватки воды, а бутилированная жидкость, продаваемая королевским правительством, с каждым днем дорожает. Устав от безысходности и отчаяния, старый шериф Рао, принц демонов Вельзевул и его помощник Сиф отправляются в опасное путешествие по мрачному дистопическому миру в поисках затерянного озера, чтобы спасти изнывающих от жажды жителей Страны песков.
Короткая манга Акиры Ториямы публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с мая по август 2000 года и была собрана в один танкобон.
Действие сериала разворачивается на архипелаге Аягасима. Юкито Янаги, выросший в приюте на материке, обладает таинственной способностью управлять водой. Однажды он встречает Дзинги Сагаву, воспитанника своего покойного отца, и вместе с ним переезжает на родной остров, где их дожидаются еще два ученика. Они призваны защищать загадочный мир Аягасимы, где, по слухам, обитают водяные и огненные драконы.
Уильям Г. Мэриблад — единственный человеческий детеныш, переродившийся в городе нежити. С младенчества за ним присматривают три мертвеца: воин-скелет Блад, мумифицированная жрица Мэри и призрак-колдун Гас. Сохранив смутные воспоминания о прошлой жизнь, Уилл твердо намерен выяснить, кто он и какие обстоятельства привели его в город мертвых.
Если совсем кратко: анимация — слишком дорогое удовольствие для художественного высказывания, поэтому студии предпочитают не рисковать и ориентироваться на проверенные формулы и тренды («насилие плюс эротика»), в Европе с авторскими высказываниями получше, но поэтому вы и редко встретите аниме на международных западных фестивалях, а еще индустрии остро не хватает критики — чтобы если не сами авторы, то хотя бы журналисты могли высказываться о качествах фильмов и сериалов, которые трудозатратны в производстве и заслуживают более обстоятельного анализа, чем просто оценки «хорошо»/«плохо». Подробнее о взглядах Осии вы можете прочитать в телеграм-канале «Покебол с предсказанием».
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