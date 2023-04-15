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Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

15 апреля
2023 год

Новости кино >>
15 апреля 2023
Победителем всефанатского голосования Narutop 99 стал четвертый хокагэ Минато Намиказэ: согласно условиям, поклонники легендарного сёнэна выбирали любимого персонажа, про которого создатель манги Мисаси Кисимото обязался нарисовать ваншот. Нобоюки Фукумото, известный по остросюжетной манге сэйнэну «Кайдзи», взялся за новый проект «Адский гольф Никайдо», выходящий в печать уже этим летом. McDonald’s объединил маркетинговые силы с другим культовым сёнэном — «Ван-Пис»: в японских ресторанах быстрого питания можно отведать бургеры, вдохновленные популярным пиратским сериалом (нам же остается только взирать на трейлер и сглатывать слюнки). Кстати о «Ван-Писе»: в 2014-м манга Эйитиро Оды попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря количеству проданных экземпляров (около 320 миллионов), а в этом году Соломенные Шляпы обновляют собственное достижение, уже реализовав свыше 516 миллионов копий.


Хидеаки Анно, известный на весь свет благодаря «Евангелиону», поставил рабочий режим на паузу — впервые за последние 30 лет (об этом он рассказал на премьере «Нового Камен Райдера», заодно пофантазировав о сиквеле). Во Франции экранизируют знаменитую мангу Цукасы Ходзё «Кошачий глаз»: лайв-экшн, перенесенный в 2023-й, раскроется в восьми эпизодах по 52 минуты каждый (о большой любви французов к японской культуре мы писали в одном из наших прошлых дайджестов). Оригинальное аниме «Сделай сама!!» постепенно разрастается: скоро у творения PINE JAMДевушка из оперы!», «Глейпнир») также появится лайв-экшн-адаптация (больше деталей узнаем 28 мая). И немного про второй сезон «Аркейн», который не аниме, как некоторые ошибочно думают, но чего мелочиться: президент Riot Николо Лоран обмолвился, что второй сезон в этом году можно не ждать — высокое качество картинки требует времени, кроме того, студия не готовилась к продолжению, так как не была уверена в успехе проекта.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом сезоне «Токийских мстителей» или полнометражном эксклюзиве Netflix «Черный клевер: Меч Короля Магов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать В чем феномен «Евангелиона»
Премьера аниме по фэнтезийной манге «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» авторства Пиройи состоится в 2023 году. Точная дата, студия и другие производственные подробности пока не разглашаются.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Вечно юная ведьма Алисса живет одна в лесной чаще. Несмотря на почтенный 200-летний возраст, чародейка обладает внешностью кавайной маленькой девочки. Однажды на опушке леса она находит брошенного человеческого ребенка и решает воспитать как собственную дочь. Спустя 16 лет малышка Виола вырастает в цветущую эффектную барышню, и теперь веселая семейка то и дело попадает в курьезные ситуации и рвет шаблоны, потому как ошарашенные горожане не в силах понять, кто из них мать, а кто дитя.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Лоли-ведьму Алиссу озвучит Аой Кога, известная по главным ролям в сериалах «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» (Кагуя Синомия) и «У Коми проблемы с общением» (Коми Сёко), а Виолу воплотит Нана Мидзуки, чьим голосом говорит застенчивая Хината Хьюга в сериале «Наруто».

Читать «Звезда Пушистландии» — аниме-притча о взрослении (и котиках)
Создатели грядущего аниме «Страна песков» по манге Акиры Ториямы, автора «Драконьего жемчуга», поделились забавным тизером, в котором Вельзевул гневается, что продул в игру, потому что его кто-то отвлек, а находящиеся рядом существа напоминают, что трейлер уже начался. Самый первый проморолик можно посмотреть в нашей отдельной новости. Релиз фильма запланирован на 18 августа.


В далеком-далеком будущем испепеленная войнами Земля превратилась в бесплодную пустыню. Люди и демоны страдают от острой нехватки воды, а бутилированная жидкость, продаваемая королевским правительством, с каждым днем дорожает. Устав от безысходности и отчаяния, старый шериф Рао, принц демонов Вельзевул и его помощник Сиф отправляются в опасное путешествие по мрачному дистопическому миру в поисках затерянного озера, чтобы спасти изнывающих от жажды жителей Страны песков.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Короткая манга Акиры Ториямы публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с мая по август 2000 года и была собрана в один танкобон.

Слушать «Город чудищ» — культовое аниме о людях и демонах
Studio Blanc показала новый (персонажный) ролик оригинального аниме «Аяка», анонсированного в октябре прошлого года. Вместе со студией над его созданием работает группа GoRA, куда входят мангаки Тацуки Миядзава, Юкако Кабэи, Яситиро Такахаси, Кохэй Адзано, Хидэюки Фурухаси, Судзу Судзуки и Рэй Райраку (они работали над франшизой «Проект Кей»). Выход в эфир «Аяки» намечен на июль этого года.


Действие сериала разворачивается на архипелаге Аягасима. Юкито Янаги, выросший в приюте на материке, обладает таинственной способностью управлять водой. Однажды он встречает Дзинги Сагаву, воспитанника своего покойного отца, и вместе с ним переезжает на родной остров, где их дожидаются еще два ученика. Они призваны защищать загадочный мир Аягасимы, где, по слухам, обитают водяные и огненные драконы.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Руководит проектом Нобуси НагаямаДвуличный братик»), за дизайн персонажей отвечает Мисаки КанекоДобро пожаловать в класс превосходства». Опенинг AYAKASHI прозвучит в исполнении angelaРыцари Сидонии»), а эндинг Flashback предоставит SajiКороль шаманов»).

Героев звучат:
Юкито Янаги — Юто Уэмура (Торфинн из «Саги о Винланде»)
Дзинги Сагаву — Такума Тэрасима (Эта Сэми из «Волейбола!!»)
Харуаки Кураму — Косукэ Ториуми (Гёкко из «Истребителя демонов»)
Аку Ибуки — Юитиро Умэхара (Уэзер Репорт из «Каменного океана»)
Тятаро Фукувакэ — Гакуто Кадзивара (Аста из «Черного клевера»)
Яко Амано — Юки Сакакихара (Робота из «Ликорис Рекойл»).

Читать «Летнее время» — сериал про таинственный остров и всякую чертовщину
На официальном сайте «Далекого Паладина», основанного на одноименном ранобэ Канаты Янагино, появился дебютный трейлер второго сезона. Производством занимается студии OLMЛетнее время», «Берсерк») совместно с Sunrise Beyond, отвечавщей за ключевую анимацию ряда эпизодов «Ванпанчмена», «Доктора Стоуна» и «Приоритета чудо-яйца». Сериал покажут осенью этого года.


Уильям Г. Мэриблад — единственный человеческий детеныш, переродившийся в городе нежити. С младенчества за ним присматривают три мертвеца: воин-скелет Блад, мумифицированная жрица Мэри и призрак-колдун Гас. Сохранив смутные воспоминания о прошлой жизнь, Уилл твердо намерен выяснить, кто он и какие обстоятельства привели его в город мертвых.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Аниме поставит Акира ИванагаБлич»), заменивший на посту Ю НобутуПерестану быть героем»). Над сценарием продолжит работать Тацуя ТакахасиРай Грисайи»), а над дизайном персонажей — Кодзи ХанэдаПсихопаспорт») вместе с присоединившимся к нему Тацуей Араей. Основной актерский состав первого сезона остается без изменений, а вот повзрослевшего Уилла озвучит Сёя Тиба (Юдай Имамура из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).

Читать «Необычное такси» — еще одно аниме от студии OLM
И не совсем новость, но знаменательное событие. На прошедшем в марте первом Международном фестивале анимации в Ниигате главный приз получила экранизация Харуки Мураками — «Слепые ивы, спящая женщина» Пьера Фёльдеша. Председателем жюри был легендарный Мамору ОсииПризрак в доспехах», «Яйцо ангела»), который дал часовое интервью о положении дел в аниме-индустрии.

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю

Если совсем кратко: анимация — слишком дорогое удовольствие для художественного высказывания, поэтому студии предпочитают не рисковать и ориентироваться на проверенные формулы и тренды («насилие плюс эротика»), в Европе с авторскими высказываниями получше, но поэтому вы и редко встретите аниме на международных западных фестивалях, а еще индустрии остро не хватает критики — чтобы если не сами авторы, то хотя бы журналисты могли высказываться о качествах фильмов и сериалов, которые трудозатратны в производстве и заслуживают более обстоятельного анализа, чем просто оценки «хорошо»/«плохо». Подробнее о взглядах Осии вы можете прочитать в телеграм-канале «Покебол с предсказанием».

Читать «Яйцо ангелов» и еще 9 аниме об постапокалипсисе
Бонус: постер к аниме по «Рику и Морти» (да, почему-то больше похоже на «Союзмультфильм»).

Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю
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Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю фотографии
Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю фотографии
Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю фотографии
Нежить-няньки и лоли-ведьмы: главные новости аниме за неделю фотографии
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