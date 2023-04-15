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На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой

15 апреля
2023 год

Новости кино >>
15 апреля 2023
Весенняя линейка премьер «Сказочные мелодрамы» на «Dомашнем» продолжится 17 апреля в 19:00 мини-сериалом Дмитрия Сорокина «Далёкая и близкая». Главные роли исполнили Варвара Бородина, Михаил Гудошников и Дмитрий Гудочкин, уточняет пресс-служба телеканала.

На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Соня однажды пережила предательство – ее жених и сестра-близняшка сблизились, а вскоре у них родилась дочь, но брак дал трещину, и они развелись. Спустя много лет Соня вынуждена вернуться в город своего детства, чтобы распутать клубок тайн, связанных с исчезновением ее сестры.

18 апреля в 19:00 состоится премьера мелодрамы Екатерины Двигубской «Всё равно ты моя» с Валентиной Ельшанской и Игорем Неведровым. Зрительницам поведают о Вите Денисовой, вернувшейся в родной город на похороны бабушки. Эта поездка, по планам героини, не должна была продлиться и трех дней, но затянулась на несколько лет. С первого дня Вита попадает в вихрь проблем, в результате чего девушке придется растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого любит, и жить с абьюзером. Но обстоятельства заставят ее бороться за семью и своё счастье.

На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

19 апреля канал покажет премьеру мелодрамы Дмитрия Губарева «Я тебя не отпущу» с Анной Здор и Ильей Носковым. Это история Полины, чей тихий и уютный мир разрушился, когда она случайно узнала, что после свадьбы дочери ее любимый муж собирается подать на развод. До этого момента осталось чуть меньше двух месяцев, и Полина твердо решила за это время сделать все, чтобы муж остался с ней.

Продолжит линейку премьер 20 апреля «Ателье счастья» Наталии Погоничевой. Света думала, что в ее жизни все отлично, но, попав под сокращение на работе, сняла розовые очки: новую работу найти оказалось сложно, муж изменял с бывшей коллегой, а потом вообще сбежал, забрав деньги, отложенные на образование их сына. Спустя время героиня решает взять себя в руки и заняться собственным делом – открыть ателье. Неожиданно у нее появляется первый заказчик – одноклассник Игорь, который начинает за ней ухаживать. В главных ролях — Анастасия Безбородова и Никита Бурячёк.

На «Dомашнем» состоится премьера мелодрам с Валентиной Ельшанской, Ильей Носковым и Екатериной Даниловой
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершится премьерная неделя 21 апреля мелодрамой Сергея Быстрицкого «Двое на краю», в которой главные роли исполнили Екатерина Данилова и Александр Василевский. По сюжету неизвестный похищает Ольгу и выдвигает требования ее мужу: у него есть ровно 24 часа, чтобы сознаться в убийстве, которое он совершил год назад. Максим не спешит спасать жену, ему нужно спрятать улики, разобраться с беременной любовницей и обманным путем переоформить бизнес жены на себя. Ольга становится свидетелем разговора, обличающего супруга. Опасаясь за свою жизнь, он готов на все, в том числе убить собственную жену.
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Валентина Ельшанская и Игорь Неведров исполнили главные роли в мелодраме «Все равно ты моя»
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