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Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Стругацкого

15 апреля
2023 год

Новости кино >>
15 апреля 2023

Сегодня, 15 апреля, исполнилось 90 лет со дня рождения одного из величайших писателей XX века, члена Союза писателей СССР, советского и российского фантаста, сценариста, переводчика и филателиста Бориса Стругацкого.

Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя-фантаста Бориса Стругацкого
фото: polzam.ru

Борис Натанович родился 15 апреля 1933 года в Ленинграде. По профессии астроном. Стругацкий был знаковой фигурой для советской литературы. Вместе с братом Аркадием Стругацким, ушедшим из жизни в 1991-м, он написал несколько десятков новаторских произведений в жанре фантастики, которые уже считаются классикой советской и современной литературы. Среди них — «Страна багровых туч», «Стажёры», «Попытка к бегству», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста», «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан», «Улитка на склоне», «Сказка о Тройке», «Обитаемый остров», «Малыш», «Пикник на обочине», «За миллиард лет до конца света», «Жук в муравейнике», «Град обреченный» и цикл новелл «Возвращение». С 2002-го Борис Стругацкий был редактором журнала фантастической литературы «Полдень XXI век»

По произведениям братьев сняты одни из лучших фильмов отечественного кинематографа: «Сталкер» Андрея Тарковского, «Чародеи» Константина Бромберга, «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского и «Отель "У погибшего альпиниста"» Григория Кроманова. В эпоху развала Советского Союза сюжеты Стругацких наши отражение в картинах «Дни затмения» Александра Сокурова и «Искушение Б.» Аркадия Сиренко, а в новом веке появилась дилогия Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров». Их роман «Трудно быть богом» был экранизирован дважды — немцем Петером Флайшманном и Алексеем Германом. «Пикник на обочине» послужил стартом вселенной S.T.A.L.K.E.R., насчитывающей пять игр и множество книг разных авторов. Ко многим фильмам Стругацкий писал сценарии сам. В ближайшем будущем следует ожидать еще несколько экранизаций произведений знаменитых фантастов.

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Борис Натанович Стругацкий скончался на 80-м году жизни 19 ноября 2012-го. Смерть произошла от сердечного приступа. Лауреат Государственной премии РСФСР, Ордена Почета, премии Президента РФ, медали «Символ науки» и премии им. В. Высоцкого «Своя колея». В честь братьев названа площадь в Санкт-Петербурге.
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№ 1
Билли Бонс   15.04.2023 - 15:05
Великие были книги- "Трудно быть Богом" и тд. и великий фильм "Сталкер". Умнейший человек читать далее>>
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