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Глен Пауэлл-младший окажется в эпицентре нового «Смерча»

15 апреля
2023 год

Новости кино >>
15 апреля 2023
Глен Пауэлл-младший в результате успешных переговоров может присоединиться к актерской команде продолжения «Смерча» Яна де Бонта, уверяет Variety.

Глен Пауэлл-младший окажется в эпицентре нового «Смерча»
фото: theplaylist.net

Актер составит компанию исполнительнице главной роли Дэйзи Эдгар-Джонс. Сиквел ленты, вышедшей в 1996 году, поставит Ли Айзек Чун. Продюсером картины, получившей название «Смерчи», выступает Фрэнк Маршалл под присмотром Стивена Спилберга, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит. Производство курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment. Релиз намечен на 19 июля 2024-го.

Создатели обещают «новую главу» популярного фильма без участия персонажей оригинала. Эдгар-Джонс предстанет в образе бывшей охотницы за штормами, которая, пережив разрушительное столкновение с торнадо, теперь работает за столом. Однако вскоре она будет вынуждена снова броситься в эпицентр урагана.

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«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
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Ян де БонтДжеми ГерцФрэнк МаршаллГлен Пауэлл-мл.Билл ПэкстонМарк Эл СмитСтивен СпилбергХелен ХантФилип Сеймур ХоффманЛи Айзек ЧунДэйзи Эдгар-ДжонсКэри Элвис
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