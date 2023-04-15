Глен Пауэлл-младший окажется в эпицентре нового «Смерча»

Глен Пауэлл-младший
в результате успешных переговоров может присоединиться к актерской команде продолжения «Смерча
» Яна де Бонта
, уверяет Variety
.
Актер составит компанию исполнительнице главной роли Дэйзи Эдгар-Джонс
. Сиквел ленты, вышедшей в 1996 году, поставит Ли Айзек Чун
. Продюсером картины, получившей название «Смерчи», выступает Фрэнк Маршалл
под присмотром Стивена Спилберга
, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит
. Производство курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment. Релиз намечен на 19 июля 2024-го.
Создатели обещают «новую главу» популярного фильма без участия персонажей оригинала. Эдгар-Джонс предстанет в образе бывшей охотницы за штормами, которая, пережив разрушительное столкновение с торнадо, теперь работает за столом. Однако вскоре она будет вынуждена снова броситься в эпицентр урагана.
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Сила ветра: 13 фильмов про ураганы
«Смерч» с Хелен Хант
, Биллом Пэкстоном
, Кэри Элвисом
, Джеми Герц
и Филипом Сеймуром Хоффманом
, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
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