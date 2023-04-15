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Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу»

15 апреля
2023 год

Новости кино >>
15 апреля 2023
Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Александра Сухарева «Неоконченная свадьба». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», на котором и состоится премьера мини-сериала.

Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Варвары Шаталовой, «эта история, конечно же, о любви. В разных ее проявлениях. Моя героиня встречает на своем пути двух мужчин – с одним из них она импульсивная и слишком эмоциональная. Со временем Вероника понимает, что это лишь страсть, которая резко вспыхивает, но быстро угасает. Но другой мужчина оберегает ее, проявляет заботу и преданность. Любовь между ними такая, какой она должна быть, искренняя и нежная».

Зрительницам поведают о Веронике Столбовой, которая собирается замуж за сына мэра Илью Проскурина. Но накануне свадьбы героиня встречает своего бывшего возлюбленного Толю и прежние чувства возвращаются с новой силой, и вот — он уже увозит девушку прямо из ЗАГСа. Мэр готов мстить за позор, поэтому Вероника и Толя вынуждены уехать в другой город. Счастливые влюбленные пытаются наладить жизнь на новом месте, но на пути встречаются новые испытания, а жизнь с Толей совсем не похожа на ту, что он обещал любимой. В трудный момент, когда Вероника отчаялась и уже не надеется на помощь, судьба снова сводит ее с Ильей.

Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На съемочной площадке была замечательная атмосфера! Мне приятно, что представилась возможность снова увидеть и поработать с теми, кого я знал еще со времен института и театра», — говорит Дмитрий Кривошеев.

Компанию исполнителям главных ролей составили Максим Иванов, Евгения Яр, Юрий Осипов и Ксения Хаирова. Сценарий написали Александр Жуков и Елена Кряковцева, а музыку сочинил композитор Валерий Царьков. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Шпиз и художник-постановщик Николай Копанев.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   15.04.2023 - 16:47
Домашний скорее всего отбирает актеров по внешним показателям, а не по способностям. Что бы людей не пугали криминальные или спившиеся лица. Всегда красивые люди. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Неоконченная свадьба

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Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу» фотографии
Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу» фотографии
Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу» фотографии
Варвара Шаталова и Дмитрий Кривошеев сыграли «Неоконченную свадьбу» фотографии
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