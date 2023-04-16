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Нил Кропалов и Орит Блейзер сыграли «Принца и нищую»

16 апреля
2023 год

Новости кино >>
16 апреля 2023
Нил Кропалов и Орит Блейзер исполнили главные в роли в четырехсерийной мелодраме «Принц и нищая». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Нил Кропалов и Орит Блейзер сыграли «Принца и нищую»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Светлана приезжает в родной городок навестить отца и решает задержаться, чтобы ухаживать за ним. Оставив в столице успешную карьеру, она устраивается в местный банк, который принадлежит ее однокласснику Антону. Когда-то он был школьной любовью Светы, и теперь былые чувства вспыхнули вновь.

Мать Антона мечтает породниться с крупным предпринимателем Виктором Шмелевым и хочет, чтобы Антон и дочь Виктора Маргарита поженились. Шмелёв поддерживает эту идею – никто не знает, что его финансовое положение близко к краху, поэтому он очень рассчитывает на «родственную» помощь потенциального зятя. Они объединяют свои усилия, чтобы дискредитировать Светлану и расстроить их отношения с Антоном. Но в последний момент ситуация выходит из-под контроля.

«Моя героиня – очень сильная девушка. Она сделала себя сама – уехала из маленького города, училась, заняла хорошую должность. Но была вынуждена оставить свою идеальную жизнь и вернуться, чтобы заботиться об отце. В этом мы с ней похожи – я бы тоже бросила все на свете ради своих родных», — говорит Орит Блейзер.

В проекте также сыграли Максим Брагинец, Анатолий Терпицкий, Ольга Дятловская, Анатолий Голуб, Ольга Сизова, Елена Акулёнок, Татьяна Бовкалова и другие.
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