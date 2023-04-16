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Себастиан Стэн снимется в шпионской комедии про агента-неудачника

16 апреля
2023 год

Новости кино >>
16 апреля 2023
Звезда киновселенной Marvel и сериала «Пэм и Томми» Себастиан Стэн и Мария Бакалова, известная по сиквелу «Бората», сыграют в шпионской комедии от Paramount, сообщает Deadline.

Себастиан Стэн снимется в шпионской комедии про агента-неудачника
фото: Getty Images

В центре сюжета пока безымянного проекта — двойной агент-неудачник, который неожиданно преуспевает в своем деле.

Режиссерское кресло может занять Пол ФигШпион», «Офис»). Сценарий напишет Дженни Бикс, ранее работавшая над такими проектами, как «Секс в большом городе», «Рио 2», «Развод» и «Величайший шоумен».
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Мария БакаловаСебастьян СтэнПол Фейг
фильмы
Борат 2Величайший шоуменОфисПэм и ТоммиРазводРио 2Секс в большом городеШпион

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