Себастиан Стэн снимется в шпионской комедии про агента-неудачника

Звезда киновселенной Marvel и сериала «Пэм и Томми
» Себастиан Стэн
и Мария Бакалова
, известная по сиквелу «Бората
», сыграют в шпионской комедии от Paramount, сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
В центре сюжета пока безымянного проекта — двойной агент-неудачник, который неожиданно преуспевает в своем деле.
Режиссерское кресло может занять Пол Фиг
(«Шпион
», «Офис
»). Сценарий напишет Дженни Бикс
, ранее работавшая над такими проектами, как «Секс в большом городе
», «Рио 2
», «Развод
» и «Величайший шоумен
».
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