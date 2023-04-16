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Тесса Томпсон сыграет Гедду Габлер в новой экранизации пьесы Ибсена

16 апреля
2023 год

Новости кино >>
16 апреля 2023
Тесса ТомпсонТор: Рагнарёк») исполнит главную роль в фильме «Гедда» по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер», сообщает The Hollywood Reporter.

Тесса Томпсон сыграет Гедду Габлер в новой экранизации пьесы Ибсена
фото: The Hollywood Reporter

По сюжету прекрасная и своенравная Гедда Габлер, дочь генерала, выходит замуж за успешного писателя Йоргана Тесмана. Но любовь быстро проходит, и жизнь героини становится для нее невыносимой.

За сценарий и режиссуру отвечает Ниа ДаКоста, поставившая ремейк культового хоррора «Кэндимен». Томпсон уже работала с ней над картиной «Лесок», с которой постановщица дебютировала в 2018 году.

Пьеса Ибсена была неоднократно экранизирована. В телеадаптации 1962 года образ Гедды Габлер воплотила Ингрид Бергман. За роль в ленте «Гедда», вышедшей на экраны в 1976-м, исполнительница главной роли Гленда Джексон была номинирована на «Оскар».
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Ингрид БергманНиа ДаКостаГленда ДжексонТесса Томпсон
фильмы
ГеддаКэндименЛесокТор: Рагнарёк

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