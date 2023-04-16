Тесса Томпсон сыграет Гедду Габлер в новой экранизации пьесы Ибсена

По сюжету прекрасная и своенравная Гедда Габлер, дочь генерала, выходит замуж за успешного писателя Йоргана Тесмана. Но любовь быстро проходит, и жизнь героини становится для нее невыносимой.
За сценарий и режиссуру отвечает Ниа ДаКоста, поставившая ремейк культового хоррора «Кэндимен». Томпсон уже работала с ней над картиной «Лесок», с которой постановщица дебютировала в 2018 году.
Пьеса Ибсена была неоднократно экранизирована. В телеадаптации 1962 года образ Гедды Габлер воплотила Ингрид Бергман. За роль в ленте «Гедда», вышедшей на экраны в 1976-м, исполнительница главной роли Гленда Джексон была номинирована на «Оскар».
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