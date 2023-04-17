Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса»

Актриса, воспитывающая двоих детей, поделилась, что впервые играет мать подростка: «Рома Маякин даже пошутил: "Агата, ты рада, что наконец доросла до роли матери?" На самом деле у Маши такой возраст, что она и правда могла быть моей дочерью. Хотя до сих пор кажется, что мне двадцать. Но амплуа мамы мне нравится».
«С упоением читала сценарий, — рассказывала Агата на съемках. — История необычная, и я рада быть ее частью. Мне понравилось, что состояния главной героини передаются через песни. В жизни ведь тоже часто бывает, что мы выбираем музыку под определенное настроение. Мне кажется, это классный ход, с помощью которого мы становимся ближе к Маше. Кстати, я тоже беру уроки вокала, поэтому, возможно, зрители увидят меня поющей».
Съемки сериала стартовали в Москве, а позже группа переедет в Сочи, где пройдут главные натурные сцены. В кадр попадут местные кофейни, набережная, дворы, живописные парки, пансионаты и больница.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Роман Маякин считает, что тема буллинга актуальна во все времена: «Моему сыну двенадцать, и он сталкивается ровно с такими же проблемами, как и я в его возрасте. Наша история тем и хороша, что она отвечает на многие вопросы родителей, чьи дети проходят через травлю в школе, переходный возраст и другие проблемы. Наш сериал из разряда терапевтических лент, после просмотра которых хочется стать немного лучше. Эта история про добро, честность, взаимовыручку, правильные отношения в семье. Мы стараемся показать зрителям, что нужно любить эту жизнь и радоваться ей, несмотря на тяжелые обстоятельства».
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