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Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса»

17 апреля
2023 год

Новости кино >>
17 апреля 2023
Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова «Плакса». В сериале ее экранной дочерью станет Ника Жукова, а мужем — Роман Маякин, уточняет пресс-служба СТС.

Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Актриса, воспитывающая двоих детей, поделилась, что впервые играет мать подростка: «Рома Маякин даже пошутил: "Агата, ты рада, что наконец доросла до роли матери?" На самом деле у Маши такой возраст, что она и правда могла быть моей дочерью. Хотя до сих пор кажется, что мне двадцать. Но амплуа мамы мне нравится».

По сюжету отец (Маякин) Маши (Жукова) остается без работы, поэтому семья (Муцениеце, Адам Кумаев) переезжает к бабушке (Ирина Розанова) в Новоморск. После элитной гимназии на Рублёвке Маше непросто смириться с местными порядками и бытом провинциальной школы, на проблемы которой закрывают глаза ее педагоги (Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семёнова, Елена Захарова, Анна Гуляренко). Одноклассники во главе с бунтаркой Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«С упоением читала сценарий, — рассказывала Агата на съемках. — История необычная, и я рада быть ее частью. Мне понравилось, что состояния главной героини передаются через песни. В жизни ведь тоже часто бывает, что мы выбираем музыку под определенное настроение. Мне кажется, это классный ход, с помощью которого мы становимся ближе к Маше. Кстати, я тоже беру уроки вокала, поэтому, возможно, зрители увидят меня поющей».

Съемки сериала стартовали в Москве, а позже группа переедет в Сочи, где пройдут главные натурные сцены. В кадр попадут местные кофейни, набережная, дворы, живописные парки, пансионаты и больница.

Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Роман Маякин считает, что тема буллинга актуальна во все времена: «Моему сыну двенадцать, и он сталкивается ровно с такими же проблемами, как и я в его возрасте. Наша история тем и хороша, что она отвечает на многие вопросы родителей, чьи дети проходят через травлю в школе, переходный возраст и другие проблемы. Наш сериал из разряда терапевтических лент, после просмотра которых хочется стать немного лучше. Эта история про добро, честность, взаимовыручку, правильные отношения в семье. Мы стараемся показать зрителям, что нужно любить эту жизнь и радоваться ей, несмотря на тяжелые обстоятельства».
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Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса» фотографии
Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса» фотографии
Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса» фотографии
Агата Муцениеце снимается в музыкальной драме «Плакса» фотографии
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