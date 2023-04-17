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«Балет» Сангаджиева стартует 18 мая

17 апреля
2023 год

Новости кино >>
17 апреля 2023
Стала известна дата премьеры восьмисерийной психологической драмы Сангаджиева «Балет». Согласно пресс-службе «Ростелекома», сериал стартует 18 мая эксклюзивно в видеосервисе Wink и пополнит линейку проектов Wink Originals.



По сюжету на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

Главную роль в сериале сыграла хореограф Алла Сигалова. По ее словам, «Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией. Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации, она не закована в какие-то латы, скрывающие ее настоящую. И играть такую героиню было, безусловно, очень интересно».

«Балет» Сангаджиева стартует 18 мая
фото: пресс-служба «Ростелекома»

Компанию Сигаловой составили Маруся Фомина, Фёдор Бондарчук, Игорь Гордин, Пётр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков и Владимир Варнава, который также выступил хореографом-постановщиком и совместно с Сангаджиевым разработал главный спектакль в сериале. Производством занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва.

«"Балет" — это непростой для всей команды проект, который трансформировался как настоящий живой организм на протяжении всего периода создания, что, как мне кажется, полностью себя оправдало. Мне нравится какой получилась моя героиня Аня: ровно такой мы её и задумывали изначально. В этой истории, я даже могу сказать, что она немного похожа на меня. Это вообще достаточно интересно — в Ане зрители увидят те черты, которые я сама пытаюсь как-то побороть в себе, а в ней все они — напоказ», — рассказала о своем персонаже — балерины Анны Харитоновой — Маруся Фомина.
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   17.04.2023 - 14:04
Смотрится сильно, для любителей серьезных жизненных драм понравится. Особенно поражает актерский состав, собрали хороших мастеров. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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